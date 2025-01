Búfalo, de Yo Me Llamo, revela cuál imitador ha sido el más difícil de sacar: "se complicó un poco"

El pasado 7 de enero, se vivió el gran estreno de Yo Me Llamo y, desde entonces, los colombianos han disfrutado de cada uno de los capítulos. Además de la presencia de Rey Ruiz como nuevo jurado, un nuevo personaje ha llamado mucho la atención: Búfalo.

Búfalo ha demostrado tener un papel crucial dentro de la competencia: es el encargado de mantener el orden en el escenario y, cuando los participantes que no cantan bien se niegan a abandonar el lugar, se encarga de sacarlos.

Búfalo de Yo Me Llamo

En una entrevista exclusiva con Caracoltv.com, Emmanuel Mendoza responde algunas preguntas curiosas que seguramente muchos se han estado haciendo sobre este personaje, que ya se ha convertido en el temor de varios imitadores.

En primer lugar, revela que el aspirante más difícil de sacar del Templo de la Imitación fue Yo Me Llamo Ryan Castro, quien apareció en el primer capítulo. "No sé en qué sintonía estaba el participante, pero se complicó un poco. Volvió a entrar, y me tocó acudir otra vez", comenta.

Este strongman también confiesa que, en ocasiones, debe "contener la risa" para cumplir a cabalidad con su trabajo: mostrarse serio e intimidante, tanto ante los concursantes como ante el público.

Búfalo recuerda a varios de los participantes que ha visto en el escenario, y destaca a Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa como uno de los que más le ha gustado, pues evidenció su entrega y demostró haber estudiado al artista original.

Por último, este interesante personaje explica que no considera difícil seguir las indicaciones de los jurados, pues ellos lo llaman con la campana y él aparece de inmediato en la tarima.

Quién es Búfalo de Yo Me Llamo

Emanuel Mendoza, oriundo de El Bagre, Antioquia, es uno de los hombres más fuertes de América del Sur y se suma al elenco del Templo de la Imitación para cumplir con un rol muy importante dentro de la competencia y darle ese toque llamativo a esas presentaciones en las que los aspirantes no tienen mucha oportunidad de avanzar y, a la vez, conservar el orden en la tarima.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.