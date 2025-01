Manuel Turizo le respondió a su imitador de Yo Me Llamo luego de ver su Audición

Durante el segundo capítulo de Yo Me Llamo 2025 se presentó el imitador del cantante colombiano Manuel Turizo, quien dio mucho de qué hablar en redes sociales luego de que Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz le dieran tres estrellas rojas y lo eliminaran del programa en la etapa de Audiciones.

¿Cómo fue la presentación de Yo Me Llamo Manuel Turizo?

El concursante interpretó el exitoso tema musical 'Quiéreme mientras se pueda' de J. Vargas, J. Medina, J. Turizo, M. Turizo, F. Clemente, R. Cano y A. Francesco. Asimismo lució lentes de sol, cabello corto, camisa blanca y jeans sueltos.

Mira también: Yo Me Llamo Pepe Aguilar se autocorona como el primer imitador del mexicano en Colombia

En el show 'La Diva de Colombia' le pidió que se detuviera y afirmó que "no estaba por ningún lado" el personaje, esto impactó a las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez , quienes comentaron: "ay, ¿cómo no? Nosotras no sabemos es nada".

Rey Ruiz, por su parte, le dio la posibilidad de cantar por segunda vez, pero sin abrir mucho la boca y, a pesar de que el hombre hizo su mejor esfuerzo, no convenció a los expertos de su potencial para avanzar a la siguiente fase de la producción.

No te pierdas: ¿Qué idioma habla? Yo Me Llamo Rihanna pone a dudar a Rey Ruiz y pide otra oportunidad

Publicidad

Manuel Turizo reaccionó a su imitador

Ante la negativa en televisión nacional, el participante publicó un video en su cuenta oficial de TikTok agradeciendo a sus seguidores por el apoyo y les solicitó ayuda para llamar la atención del intérprete de temas como 'Una lady como tú', 'La bachata', 'El merengue', 'Vaina loca' y 'Culpables'.

Para su sorpresa, logró su cometido, pues el joven de 24 años respondió este clip escribiendo: "Sí se llama mi bro".

Te puede interesar: Amparo Grisales cambia de decisión con Yo Me Llamo Alejandro Fernández, ¿él le coquetea?

Publicidad

Este gesto causó emoción entre los usuarios de Internet, quienes se esforzaron por etiquetarlo varias veces en el post. Lo cierto es que los tres jurados de Yo Me Llamo continuarán en la búsqueda del doble exacto y tendrán la difícil tarea de filtrar a los mejores para demostrar que en esta décima temporada del programa hay talento de sobra para presumir ante el mundo.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.