¿Amparo Grisales tiene un favorito en Yo Me Llamo? Audiciones que la han decepcionado e impresionado

La fase de Audiciones de Yo Me Llamo llegó a su fin este 21 de enero, dejando a Amparo Grisales , César Escola y Rey Ruiz gratamente sorprendidos por la cantidad de talento para la imitación en Colombia. En esta ocasión, 'La Diva de Colombia' hace un pequeño balance sobre esta etapa y revela algunos pensamientos acerca de los participantes.

Los aciertos y desaciertos de los concursantes de Yo Me Llamo

Según Grisales, esta décima edición del formato de Caracol Televisión ha traído varias sorpresas, como el hecho de que algunos concursantes afirman tener talento para interpretar a sus personajes favoritos, cuando es evidente que aún deben seguir trabajando en ello. Además, ha sido notable la aparición de artistas difíciles de imitar debido a lo icónicos que fueron.

“¿El que me decepcionó? No fue uno solo, fueron varios. Creo que el público ya los vio. La gente decía ‘ojalá’, pero no, no resultó”, afirma la actriz y modelo.

De igual manera, aprovecha para reconocer aquellos shows que la sorprendieron completamente, ya que desde hace tiempo deseaba ver en escena a personajes de talla internacional con el potencial necesario para brillar en el famoso concurso.

“Uno que me impresionó muchísimo fue Raphael, porque tiene toda esa teatralidad cuando actúa, y lo hace ver tan natural, además de esa voz tan impresionante”, explica.

Asimismo, menciona a los dobles de José Luis Perales, Dean Martin y Frank Sinatra, quienes representarán un reto tanto para los concursantes como para los profesores de la Escuela, encargados de guiarlos vocal, física y técnicamente para acercarse cada vez más a los músicos originales.

