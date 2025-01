Giovanny Ayala reaccionó a la Audición de su hijo en Yo Me Llamo y confesó que no sabía

Juan Sebastián, hijo de Giovanny Ayala , sorprendió a todos en Yo Me Llamo cuando decidió presentarse para convertirse en el doble perfecto de su padre, sin embargo, el resultado no fue el esperado y el joven no logró avanzar en el concurso musical, en donde los jurados le mencionaron algunos detalles que tiene que pulir para ser igual.

Es por ello que el cantante popular fue invitado a Día a Día para opinar sobre la Audición que realizó uno de sus herederos en el Templo de la Imitación y que solo consiguió que César Escola oprimiera el botón verde.

Conectado desde Villavicencio, Giovanny saludó a los presentadores para darles todos los detalles de cómo vivió este espectáculo, del cual se enteró por el voz a voz de sus familiares, ya que era una sorpresa por parte de él.

"Para mí fue una sorpresa ver a Juan Sebastián. Y es que yo pienso que la gente estará pensando que yo toco puertas en Caracol Televisión y me las abren. Me gusta la perseverancia de mi hijo que hizo el protocolo y la cola, fue a sus Audiciones siguiendo el paso a paso que amerita Yo Me Llamo", comentó el artista popular.

Al ver nuevamente la Audición en Yo Me Llamo, Giovanny Ayala se mostró emotivo al ver a su hijo en la pantalla chica, para luego destacar las palabras de César Escola al joven, mencionando que es muy profesional y que tiene una enorme calidad humana.

Aunque recalca que aún le queda bastante camino por recorrer y que hay cosas por mejorar, el intérprete de 'El idiota' dio a conocer qué piensa sobre la imitación de Juan Sebastián: "me honra mucho, me siento muy orgulloso de que haya dedicado esa presentación a su mamá y su papá. Tiene todo mi apoyo y hay que seguir luchando, él sabe que tiene un padre guerrero".

Al finalizar, el cantante opinó sobre lo que esta presentación terminó significando para él luego de volver a escuchar los comentarios del jurado del Templo de la Imitación: "para uno de papá es algo muy especial lo que él hace con mi legado, que es de ellos también, y que resalte mi nombre ante Colombia y el mundo me enorgullece mucho".

Sumado a esto, Giovanny Ayala aprovechó para destacar lo valioso que fue para su otro hijo, Miguel, el haber pasado por el escenario de Yo Me Llamo, dado que gracias a esto obtuvo un enorme reconocimiento en su carrera.

