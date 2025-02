Yo Me Llamo Fariana confesó cuánto tiempo llevaba preparando al personaje: "no lo decía por temor"

La eliminación de Yo Me Llamo Fariana en el capítulo 21 del programa generó todo tipo de reacciones en redes sociales, pues muchos colombianos siguen de cerca cada detalle del concurso y las decisiones del jurado.

Tras su salida del Templo de la Imitación, la doble de Farina estuvo como invitada en Día a Día, donde hizo un balance de su paso por la producción, compartió los aprendizajes que le dejó la experiencia y reveló a quiénes ve como posibles ganadores.

Yo Me Llamo Fariana en Día a Día

Durante la conversación con Carlos Calero, Catalina Gómez, Carolina Cruz e Iván Lalinde, la imitadora expresó su orgullo por haber llegado a la Escuela de Yo Me Llamo y destacó lo positivo que le dejó su participación.

“Aprendí a enfrentar mis miedos, me enseñaron muchas cosas. Me llevo nuevas amistades y sé que, incluso de lo malo, siempre se puede sacar algo bueno. Me levanto y continúo”, afirmó con emoción. En la entrevista, Carolina Cruz le preguntó en qué momento Fariana llegó a su vida, cómo trabajó su voz para lograr la imitación y cuánto tiempo dedicó a su preparación antes de audicionar en Yo Me Llamo.

“No lo decía por temor a que me regañaran, pero sinceramente toda la vida me han dicho que mi voz se parece. Ensayándola, fueron solo dos meses, y eso es muy poco tiempo porque mis compañeros llevan años cantando y más de dos años perfeccionando sus personajes. Entré como la más pollita y lo veía súper complicado”, confesó. Fariana también reconoció que era consciente de que tenía menos preparación que sus compañeros, pero disfrutó cada momento del proceso y decidió llegar “hasta donde Dios quisiera”.

Sobre sus aprendizajes en el programa, aseguró que ahora tiene claro que debe arriesgarse más. Además, compartió su lista de finalistas, destacando especialmente a las mujeres: Yo Me Llamo Kany García, Paquita la del Barrio, Gloria Trevi, Selena y Karol G.

Por último, habló sobre su carrera como solista y su faceta como creadora de contenido en redes sociales, donde cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y aprovechó para recordar su pasión por la música.

“Me gusta cantar desde los 16 años. He sacado canciones con mis hermanitos”, comentó, dejando claro que su camino en la industria apenas comienza.

No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo .