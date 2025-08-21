Murió Carlos ‘Cerdo’ Molina de 'La Tele Letal': esto fue lo último que se supo de su salud

Hay luto en el humor y la televisión colombiana tras la muerte de una de sus figuras más queridas y recordadas por su humor ácido, directo y popular: Carlos ‘Cerdo’ Molina, quien falleció este 21 de agosto. Su nombre quedó ligado a programas como 'La Tele Letal', heredero del espíritu de producciones icónicas como 'La Tele' y 'El Siguiente Programa'.

La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial en X del antiguo programa de Red+: “Carlos Molina ha fallecido. Da tristeza reconocer que somos como un sueño, pero Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno. Vivirá y crecerá en la mente de todos los que lo recordamos”..

Carlos Molina ha fallecido. Da tristeza reconocer que somos como un sueño, pero Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno. Vivirá y crecerá en la mente de todos los que lo recordamos. pic.twitter.com/PL7coBVI7V — La Tele Letal (@LaTele_Letal) August 21, 2025

Posteriormente, Martín de Francisco, compañero de Molina en la televisión, compartió un emotivo mensaje en el que dejó ver el cariño y la admiración que le tenía. "Gracias por todo, Carlos Molina, gracias, gracias por el personaje “Cerdo”, inolvidable, de un magnetismo encantador y perturbador al mismo tiempo. Descansa en paz", escribió.

De qué murió Carlos 'Cerdo' Molina

La revista Vea informó que contactó a Martín de Francisco, quien confirmó que Molina falleció debido a complicaciones cardíacas y renales. Cabe recordar que en enero de 2022 el actor se sometió a una delicada cirugía de corazón, situación que compartió con sus seguidores y que en su momento generó una ola de apoyo. A pesar de los problemas de salud, Carlos ‘Cerdo’ Molina se mantuvo activo en La Tele Letal, demostrando hasta el final su espíritu crítico y humorístico que hoy lo hacen inolvidable para el público colombiano.

Lamento profundamente la partida de Carlos Molina, Cerdo. A su familia, amigos y compañeros de @LaTele_Letal extiendo mi solidaridad https://t.co/P5XJ4TFhBX — Julián F. Martínez (@JulianFMartinez) August 21, 2025

El legado de ‘Cerdo’

Su personaje, creado en los años noventa, se convirtió en un referente de la sátira televisiva. Desde segmentos como 'Pig Data' hasta su recordado papel de “el profesor”, su estilo mordaz y despreocupado le permitió ganarse el cariño de una audiencia que veía en él un espejo crítico de la realidad nacional. Durante décadas acompañó los proyectos de Martín de Francisco y Santiago Moure, siendo parte esencial del sello de humor irreverente que marcó a varias generaciones.

Lo que pocos saben es que la llegada de Molina a la televisión fue más casual que planificada. Hace más de 25 años, asistió como extra a una grabación y, desde ese momento, comenzó sus primeros pasos en el mundo artístico. Su autenticidad y espontaneidad lo llevaron rápidamente a consolidarse como un personaje único en la pantalla.

