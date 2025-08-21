Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Murió Carlos ‘Cerdo’ Molina de 'La Tele Letal': esto fue lo último que se supo de su salud

Murió Carlos ‘Cerdo’ Molina de 'La Tele Letal': esto fue lo último que se supo de su salud

Carlos ‘Cerdo’ Molina, de La Tele Letal, murió por complicaciones cardíacas y renales. Martín de Francisco lo despidió con un emotivo mensaje sobre su legado.