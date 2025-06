Exotic DJ admite que Marcela Reyes sí quería volver con él: "Yo fui claro, le dije que no"

Daniel Alejandro Salinas, más conocido como Exotic DJ, apareció en redes sociales para hablar de su recuperación luego de terminar herido en el tiroteo que tuvo lugar en el Motel Rey de Corazones ubicado en la vía Cali- Jamundí, Valle del Cauca, el 3 de noviembre de 2024. El artista reveló qué hace falta para que esté en óptimas condiciones de salud y también se refirió a su reconciliación con Marcela Reyes.

Al respecto, una seguidora le preguntó si pensó en volver con la madre de su hijo Valentino, por lo que él reveló que sí fue un tema que pusieron sobre la mesa, pero que desafortunadamente no prosperó: "Teníamos intenciones de volver, pero después yo le fui claro, le dije que no, que tenía que dedicarme a mí, a mi salud y que no le iba a poder dedicar tiempo a ella. Ya después, seis meses después, yo como que estaba intentando volver, pero ella ya tenía sus otros proyectos porque supuestamente yo la rechacé, pero yo no la rechacé, yo no podía dedicarle tiempo a ella, enfocarme en mi rehabilitación solo, no con ella, no con mi hijo, sino algo mental", explicó.

Cabe aclarar que Marcela Reyes llamó la atención por estar al pendiente de su expareja sentimental tan pronto se enteró del hecho, lo que la llevó a mudarse unos meses para estar cerca de él y ayudar a su familia en lo que necesitara.

Exotic contó en el mismo encuentro que está a la espera de que su pie izquierdo funcione "neuropáticamente", a pesar de que la pierna trabaja con normalidad. Adicionalmente, explicó que los cinco primeros meses fueron muy complejos de asimilar, pues experimentó un fuerte periodo de depresión al que le siguieron síntomas de ansiedad, condición que sigue enfrentando hasta la actualidad con ayuda de medicamentos.

Finalmente, dijo que no cree que vaya a regresar a los escenarios en Colombia con tanta naturalidad por temas de seguridad; por lo que admitió que, si lo llega a hacer, estará acompañado de un anillo de seguridad que vele por su bienestar físico e integridad.

