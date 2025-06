Exotic DJ da detalles del accidente en el que lo impactó una bala: "La energía estaba oscura"

La expareja de Marcela Reyes, Exotic DJ, abrió su corazón y en un video, donde aparece con su hermana, relata cómo ocurrieron los hechos donde su vida estuvo comprometida. Asimismo, confiesa si presentía que algo malo iba a ocurrir.

Exotic DJ revela detalles de su accidente

Primero indicó que la energía la sentía extraña cuando llegó al establecimiento. Él iba mirando cada localidad y afirma que era algo bastante rato, además, porque cuando inició con su show, nadie hizo ningún movimiento.

“La energía estaba súperoscura cuando llegué al show, era el remate de Arcángel oficial, yo me imaginé como otro panorama. Cuando llegué todo el mundo como en cada palco todo oscuro, nadie en la pista bailando, yo me monté, empecé a tocar, nadie bailaba. La energía superoscura, no subía ni con la canción más pegada”, afirmó.

Luego, dijo que en un momento él se volteó, había un hombre bailándole y que ese fue el que accionó el arma. Afirma que recuerda la cara de esta persona y que después de afectarlo, hizo lo mismo con una mujer. Añadió que al sujeto lo sacaron del establecimiento y acabaron con su vida.

Qué dijo Exotic DJ sobre Marcela Reyes

Tras este incidente, él indica que está mejor que nunca y que ya superó las adicciones que tenía. Por otra parte, habló acerca de Marcela Reyes y despejó la duda que tenías varios seguidores sobre si es cierto que volverán.

"Al principio, cuando yo la vi conmigo y como estuvo ahí, dije esta mujer es ‘la más’ y teníamos como intenciones de volver. Después le fui claro y le dije que yo me tenía que dedicar a mí y a mi salud, y que no podía dedicarle tiempo. Luego de seis meses, estaba buscando volver, pero ella ya tenía otros proyectos porque supuestamente yo la rechacé", afirmó Exotic DJ.

Al finalizar esta charla, que duró cerca de una hora, expresó que por el momento está enfocado en su carrera y lo hará de forma internacional. Esto con el fin de poder hacer la respectiva investigación sobre lo que pasó en Cali. Frente a esto, los seguidores indican que lo ven mucho mejor y se alegran de que ahora está enfocado en su recuperación.