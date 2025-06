Maren García, viuda de Omar Geles, aprovechó también este día para recordar al artista por ser un excelente hombre. En su cuenta de Instagram, en donde acumula más de un millón de seguidores, posteó varias imágenes junto a sus hijos y familia

Viuda de Omar Geles envía mensaje por el Día del Padre

En la primera imagen se aprecia al intérprete de 'Los caminos de la vida' junto a toda su familia y en la otra captura aparecen solo ellos cinco. En ambas fotos escribe unas palabras muy conmovedoras en las que le agradece a Dios por haber conocido a su esposo.

"Feliz día mor de mi vida. Fuiste el mejor papá del mundo. Dios me prestó al mejor papá del mundo para mis hijitos. Que aunque hoy no esté, me siento inmensamente agradecida con Dios porque fue él. Tuve mis hijos con el amor de mi vida", expresó. Sus hijos también participaron en la dinámica y le dijeron "Feliz Día al cielo" con mucha emoción, recordando a su padre de la mejor manera.

FOTOS | Viuda de Omar Geles envía conmovedor mensaje del Día del Padre junto a sus hijos Foto: Instagram @maren.garcia

Además, en medio del Día del padre también le dedicó a su padre Jose Agustín García Zúñiga unas palabras. "Feliz día papito hermoso. Te amo infinito, eres mi orgullo", indicó en sus historias de Instagram.

Es de recordar que el pasado 21 de mayo se cumplió un año de la muerte de Omar Geles, y su familia y amigos lo recordaron con homenajes que resaltaron su legado musical. Durante estos actos, Maren García publicó varios videos del autor de ‘Novios cruzados’, incluyendo uno que generó muchas reacciones al mostrarlo hablando sobre un tema que consideraba muy difícil para las personas.

A partir de ese video, su esposa dejó un mensaje emotivo en el que manifestó que siempre lo tendrá presente y que se siente muy orgullosa de todo lo que fue en vida. “Fui muy afortunada por disfrutarte y aprender tanto de ti. Tu lucha era constante y te ganaste el cielo, lo lograste”, expresó. En cada oportunidad que ella tiene para enaltecer el nombre del artista, lo hará, porque dejó un gran legado que quedará en todos los corazones de los fanáticos y de quienes lo acompañaron en su camino musical.