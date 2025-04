Exotic DJ desmiente rumores sobre su accidente y que supuestamente perdió parte de su cuerpo

Exotic DJ estaba realizando un evento en Cali el 3 de noviembre del 2024 en un motel después del concierto de Arcángel cuando inició una riña en la que hubo varios disparos. En el hecho varias personas resultaron heridas y uno de ellos fue el artista.

Desde entonces fue trasladado de urgencia a un centro médico y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, incluso hubo varios rumores sobre su presunto fallecimiento, los cuales finalmente fueron desmentidos por la familia y la expareja del joven, Marcela Reyes.

Exotic DJ recuperación

En el mes de abril han tomado fuerza una serie de especulaciones en las que, supuestamente, el joven habría perdido una parte de su cuerpo y esta sería una de las razones por las cuales no se ha manifestado en redes sociales, algo que él mismo salió a desmentir.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram explicó que sí es muy cierto que no ha hablado mucho sobre los detalles de su accidente, no obstante, dejó claro que está avanzando y continúa con las terapias con las que espera retomar su vida.

“Quiero decirles que estoy muy bien, voy positivo en mi recuperación y mi cuerpo está totalmente perfecto”, con esto, indirectamente manifestó que no ha perdido ninguno de sus órganos o extremidades, como se estaba comentando en redes sociales.

Lo que sí aseguró es que, a pesar de que han pasado seis meses desde el incidente, todavía tiene unas heridas en la pierna que sigue curando y tratando médicamente, “ha sido un proceso muy duro, pero de la mano de Dios lo estoy superando”, dijo.

Finalmente, volvió a dirigirse a quienes han inventado los rumores e invitó a sus seguidores a “no dejarse llenar la cabeza de cosas que dice esa gente que no sabe”. Por el momento no hay información sobre si volverá o no a los escenarios y cuál es su situación actual.