Exotic DJ reveló si quedó en silla de ruedas y dijo cuántos impactos de bala recibió

Exotic DJ sigue en recuperación tras el ataque que sufrió a finales de noviembre mientras hacía una presentación después del concierto de Arcángel en la ciudad de Cali. El artista fue impactado varias veces por un arma de fuego.

¿Exotic DJ quedó en silla de ruedas?

Por medio de sus redes sociales, respondió a varias preguntas de sus seguidores y una de las más relevantes fue sobre su capacidad para volver a caminar, ya que se especulaba que podría haber quedado en silla de ruedas.

Allí fue él mismo quien aclaró que esto es falso y sí podrá volver a caminar con normalidad. Adicionalmente, explicó cuál fue su diagnóstico tras los disparos recibidos: “Solo tengo una fractura en el fémur y el pie izquierdo dormido por estar tanto tiempo en coma”, escribió.

El hecho hizo que recibiera muchos mensajes positivos, los internautas aseguran que fue protegido y tuvo suerte, porque la situación en la que se vio involucrado pudo haber sido la causa de que perdiera la vida ese día.

¿Cuántos disparos recibió Exotic DJ?

En la misma dinámica, el artista dijo por primera vez cuántas heridas recibió mientras que estaba en el motel donde tuvo lugar la fiesta en la que sucedieron los hechos. Vale la pena mencionar que habían salido a la luz videos del momento y estos impactaron a varios internautas.

Lo cierto es que fueron seis disparos, los cuales afectaron diferentes lugares de su cuerpo, principalmente la pierna, por la cual tuvo que ser operado de emergencia, sin embargo, su vida estuvo en riesgo debido a todas las heridas.

Finalmente, Exotic DJ, cuyo nombre es Daniel Alejandro Salinas, comentó que en el momento en el que fue víctima del fuego cruzado no sintió dolor: “Sentí protección y que nada me dolía. Veía como la gente corría y nadie me ayudaba, hasta que llegó un viejo amigo, me cargó y me llevó a la clínica”, reveló.

Esta es la primera vez que hace estas confesiones y que cuenta detalles de lo sucedido en la madrugada del domingo tres de noviembre en el motel Rey de Corazones, donde una persona perdió la vida y, tanto el DJ como otro asistente resultaron heridos de gravedad por los impactos de arma de fuego.