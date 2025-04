Conrado Osorio se grabó desde la clínica y dio a conocer novedad sobre el cáncer que padece

El actor Conrado Osorio vuelve a ser noticia debido a que dio información nueva acerca de su enfermedad. La novedad la dio a conocer a través de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram. Inicialmente, bromeó con la situación; sin embargo, poco después aseguró que los últimos días han sido un poco complejos.

"¿Qué dijeron, que ya no me acordaba de ustedes? Aquí ando de nuevo conectado a la quimio; esta vez desde las tierras europeas, estamos en París, me tocó viajar hasta aquí para la quimio... No es cierto, estamos en el Centro Oncológico de Antioquia", expresó con un toque de humor.

Posteriormente, dijo que espera estar pronto en Francia con la esperanza de estar recuperado y aprovechó para agradecerle a Dios por darle la posibilidad de estar recibiendo tratamiento para combatir el cáncer que le diagnosticaron.

"No han sido días fáciles estas dos semanas, ya que tuve conjuntamente la quimioterapia con la radioterapia, entonces sí, uno viene y se conecta y todo perfecto, puede que no sea tan traumático, pero los días después, eliminando radiación, fue muy pesado", explicó.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se han hecho esperar, pues le han deseado mucha fortaleza para poder asumir este reto y también pronta recuperación para regresar a su rutina. De hecho, algunos colegas como Ramiro Meneses y Fabián Mendoza se han solidarizado con su causa y le han reiterado todo su apoyo.

"Ánimo primo", "La mejor energía mi hermano, toda la sanación para ti, bendiciones en tu cuerpo y que te recuperes pronto, mucha fortaleza y sabiduría en estos momentos. Abrazo fraterno. 🙏🏻", fueron los mensajes que le dejaron sus compañeros.

Conrado Osorio se convirtió en noticia a inicios de 2025 al dar a conocer que padecía de cáncer de colon y al exponer la situación que estaba viviendo con su EPS, pues se negaban a practicarle una cirugía.

El hecho tuvo lugar tiempo después de contarle en exclusiva al periodista Carlos Ochoa en 2024 cómo se enteró de que tenía esta condición en su organismo, pues inicialmente consideró que se trataba de una gastroenteritis.