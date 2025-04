Héctor Soberón fue diagnosticado con cáncer a sus 60 años: "Es una enfermedad dura"

El galán de telenovelas confirmó que hace aproximadamente ocho meses fue diagnosticado con cáncer de mama. En medio de esta confesión, aprovechó para concientizar a todas las personas sobre lo importante hacerse los chequeos médicos.

“Hay que tomar precauciones, hay que autoexplorarse, tanto el hombre como la mujer. Si se detecta a tiempo, tienes esa ventana para poder salir y salvarte”, empezó diciendo.

Héctor Soberón fue diagnosticado con cáncer

Asimismo, también reveló cómo fue que se enteró de este problema de salud. En una entrevista que concedió en su país natal, México, indicó que todo empezó con un dolor en el pecho, y aunque al comienzo no le prestó atención, cuando se hizo más intenso recurrió al doctor.

Allí confirmaron que tenía cáncer de mama y como pudieron descubrirlo antes, no hubo necesidad de una intervención quirúrgica, solo con pastas.

“Por eso hay que crear consciencia, porque dicen que al hombre no le da, pero sí. No pasó a mayores, porque se detectó a tiempo, me dieron medicina y fue rápido”, añadió.

Adicionalmente, el actor mexicano reveló que su hermano actualmente tiene cáncer de estómago y que está en la etapa de metástasis. Y están acompañándolo en este proceso para que sane pronto.

“Algo que tenemos fijo en esta vida, es la muerte. Venimos a aprender, a trascender y eso es la enseñanza que te queda. Yo hoy por hoy, estoy seguro de que el día de mañana, si yo dejara de existir, en mí epitafio van a poner ‘fui feliz’”, dijo Héctor Soberón.

Quién es Héctor Soberón

Nació en Ciudad de México el 11 de agosto de 1964 y tiene 60 años. Desde los 21 años mostró un gusto por las artes marciales y luego estudió una licenciatura en Ingeniería electrónica.

En 1991 inició su carrera actoral y con los años tuvo papeles más importantes, hasta el 2023, que se le vio en una producción en la pantalla chica.

Estuvo casado con Michelle Vieth desde el 2002 hasta el 2004. En el 2006 volvió al altar y dio el ‘sí’ con Janet Durón. Es de resaltar que Soberón tiene dos hijas, Fátima y Luciana. A quienes muestra en sus redes sociales con mucho orgullo.