Melina Ramírez revela quién es la mujer que la inspira a seguir adelante: "Ha sido guía"

Melina Ramírez, la presentadora de Yo Me Llamo, aseguró que fue un honor enterarse de que ella había ganado el reconocimiento de Mujer del Año por la Revista Aló. Para ella, esto es un logro muy grande, luego de estar en medio de tantas personas que inspiran todos los días: "la verdad fue algo que no me esperaba y fue muy especial".

Melina Ramírez revela quién es su mayor inspiración

Asimismo, reveló que muchas mujeres la han inspirado en diferentes formas y ámbitos, pero sin duda escogería a su madre. Según indicó la esposa de Juan Manuel Mendoza, gracias a su progenitora está en el camino espiritual que debería estar y que ella ha sido esa guía a la cual llamó "mi mayor maestra".

Por otra parte, en una entrevista exclusiva en Caracoltv.com reveló lo importante que es para ella sentirse bien consigo misma, para que así, todo en su entorno fluya de la mejor manera.

"El jefe fundamental soy yo, porque si yo estoy bien, puedo estar bien con los demás y de ahí nace todo. Si yo no estoy bien, es difícil estar bien para mi hijo, para mi familia, mi hogar, mi trabajo. La forma de equilibrar es prestar la atención como mujeres a nuestras necesidades y escuchar nuestro interior, y ser ordenadas con el tiempo", añadió Ramírez.

En este orden de ideas, mencionó el hecho de que las personas idealizan las redes sociales y cómo esto puede afectar a todos. En el sentido de que, no existen las vidas perfectas y que cada uno tiene un duelo, pero no lo comparte, como sí se hace con una linda fotografía.

"Vemos la vida de los demás tan perfecta, que creemos que Dios mío, la mía no es así y me voy sintiendo mal con eso. Lo más importante es mostrarnos vulnerables, sinceros, que no existen las vidas perfectas. La vida es así, todos hemos pasado por diferentes procesos", puntualizó.

Los seguidores estuvieron de acuerdo, y coincidieron en que es una mujer auténtica, talentosa y hermosa. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de fans, le envían mensajes de lo orgullosos que están por todo los logros que ha alcanzado hasta el momento.

La actriz Marcela Mar también quiso participar en esta dinámica y le dejó el siguiente texto. "Cálida, con una palabra amable y amorosa para todos. Eres hermosa en todos los sentidos"