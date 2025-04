"Suave que me regañan": Jessi Uribe subió a la tarima a una fan y le dio un pico

Jessi Uribe tuvo un gran gesto con una fanática luego de subirla al escenario. La mujer estaba emocionada de poder abrazar y conocer a su artista favorito. Empezaron a bailar la carranga que ha estado en tendencia en los últimos meses, 'Coqueta' de Heredero. Sin embargo, cuando se encontraban muy junticos, el artista solo se rió y dijo: "se la iba a cantar romántico, pero mejor no".

Mira también: Paola Jara podría estar en embarazo: curioso VIDEO junto a Jessi Uribe enciende rumores

Video de Jessi Uribe bailando con una fan

Todo fue porque ella se mordió los labios al verlo en la tarima. A pesar de esto, el esposo de Paola Jara cambió de opinión, para luego tener un momento mágico, mientras todo el público los veía sacar los pasos prohibidos. Eso sí, él no desaprovechó y le dio un pico en la mejilla.

Publicidad

Ella fue la envidia de todas las fans que querían tenerlo así de cerquita. En el video que compartió el cantante de música popular, le dejaron varios mensajes felicitándolo por ser un excelente artista y por lo buena persona que es él.

"Yo tenía a la señora como a cuatro personas de mí, y la emoción fue súper cuando la llamaron", "eres tan dulce, que eres más lindo que el sol", "el sueño de todas tenerlo así de cerquita", "a quién no le gusta la cucharita, muy bonita canción", "qué artista más hermoso, me encanta la relación que tiene con el público", "la suerte que tienen algunas en esta vida", "tan linda la señora, sin ser arrebatada se lució", dijeron algunos.

Publicidad

Mita también: Las mejores reacciones a Jessi Uribe cantando el himno de Colombia: "Nos quitó la sal"

Quién es Jessi Uribe, cuántos años tiene y más datos

Publicidad

Su nombre real es Yesid Eduardo Uribe Ordóñez y tiene 38 años. Nació el 22 de marzo de 1987 en Bucaramanga y está felizmente casado con Paola Jara desde el 2022. Es de recordar que, antes de la intérprete de 'Mala mujer', tuvo un matrimonio con Sandra Barrios desde el 2008 hasta el 2019.

En el ámbito musical, Jessi Uribe ha logrado forjar una trayectoria destacada, respaldada por canciones que han cautivado tanto al público colombiano como a oyentes en el exterior.

Publicidad

Estas son algunas de esas composiciones más destacadas: 'Dulce Pecado", 'Matemos las Ganas', 'Repítela', 'La Culpa' , 'Desde que te fuiste', 'OK', 'Si ya me voy', 'Se me ven llorando', entre otras. Estos éxitos le han permitido consolidarse como uno de los intérpretes más influyentes dentro del género popular en la actualidad.