Paola Jara podría estar en embarazo: curioso VIDEO junto a Jessi Uribe enciende rumores

La intérprete de 'Mala mujer', 'No será tan fácil', 'Salud por él' y 'No me preguntes' emocionó a sus seguidores ante la posibilidad de agrandar su familia. En el clip que fue tomado durante el show que ofreció Jessi Uribe en Medellín para celebrar su vida , se le observa a la exponente del género popular acariciándose el vientre mientras festeja con otros artistas.

Mira también: Paola Jara le dedicó emotivas palabras a Jessi Uribe tras no ganar en los Premios Grammy

"Te tengo una pregunta antes de, ¿cuál sería tu regalo soñado de cumpleaños?", dijo en medio del escenario. Cabe resaltar que en el evento también estuvieron presentes figuras como Francy, Marbelle, Alzate, Jhonny Rivera, Pipe Bueno, Luisito Muñoz, Ciro Quiñónez, Nico Hernández y el creador de contenido digital Yeferson Cossio, quien hizo vibrar al público al tocar la guitarra y sorprender con un nuevo talento.

Publicidad

Desde entonces, la pareja ha sido objeto de muchas especulaciones en las plataformas digitales, pues muchos desean saber si existe la posibilidad de que su hogar tenga nuevos miembros; sin embargo, no se ha confirmado esta información. Además, muchos han recordado que, aunque juntos no han tenido hijos, Paola Jara le reveló en exclusiva a Eva Rey para su canal de YouTube en diciembre de 2023 que esperaba crear una familia, pero insistió en que se estaba usando anticonceptivos.

Mira también: Paola Jara agrandó la familia, mira al nuevo integrante que vivirá con ella y Jessi Uribe

Publicidad

Cuántos hijos tiene Jessi Uribe

El exponente de 'Dulce pecado' tuvo una relación de aproximadamente 10 años con Sandra Barrios que terminó en medio de una polémica por supuesta infidelidad por parte del bumangués. De este vínculo nacieron cuatro hijos llamados Luna, Sarah, Alan y Roy. Aunque ya no están juntos, el colombiano cumple mensualmente con una jugosa cifra para su mantenimiento.

Además, en repetidas ocasiones la artista ha expresado que mantiene una relación muy cordial con los pequeños y que respeta mucho los espacios que su pareja usa para compartir tiempo de calidad con ellos, pues comprende que es su responsabilidad como padre y que son prioridad dentro de su vida. Uribe, por su parte, aprovecha cada oportunidad para presumirlos en redes sociales, demostrando de esta forma que hace todo por equilibrar su vida personal con los shows que tiene programados en diferentes ciudades de Colombia y el extranjero.

Mira también: Jessi Uribe reaccionó al cambio de look de Paola Jara: "No seas fastidioso"