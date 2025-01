Paola Jara agrandó la familia, mira al nuevo integrante que vivirá con ella y Jessi Uribe

Para nadie es un secreto que uno de los temas por los que más cuestionan a Paola Jara es por la maternidad y si en algún momento piensa tener hijos o si quiere hacerlo junto a Jessi Uribe, quien ya tiene cuatro de su matrimonio anterior.

Ella ha respondido en varias ocasiones que esto será algo a lo que tiene que darle tiempo y si sucede dejará que fluya, pero, de lo contrario, también vivirá con la decisión de no tener bebés junto al intérprete de música popular.

A pesar de todo, sí ha mencionado que tiene una excelente relación con Luna, Sarah, Alan y Roy, los pequeños de su pareja, con quienes incluso ha compartido en fechas especiales, como lo han dejado ver en sus redes.

Jessi Uribe y Paola Jara no viven con los niños, pero sí han construido una familia junto a las mascotas de la intérprete de ‘Mala mujer’, dos perros llamados Turrón y Mía, a quienes ama tanto que les creó su propia cuenta de Instagram.

Nuevo “hijo” de Paola Jara

Por medio de sus historias, la cantante confesó que agrandó la familia, una vez más, y es que ahora tienen a un nuevo perrito al que llamaron Coco. Todo parece indicar que llegó a ellos mientras que se encontraban en Estados Unidos, pero entre sus planes está traerlo a Colombia.

El anuncio lo hicieron con una tierna fotografía del cachorrito en la que escribió: “hola instamigos de mamá, soy el nuevo integrante de la familia Uribe Jara, me llamo Coco. Pronto viajaré a Colombia a conocer a mis hermanos, Turrón y Mía”.

Paola Jara presentó en redes a su nueva mascota, Coco. Foto: Instagram @paolajarapj

Vale la pena mencionar que la cantante le salió al paso a las críticas que podrían hacerle por no adoptar una mascota y por eso ha compartido contenido donde queda más que claro que ella es una fiel amante de los animales y por eso hace donaciones y buenas acciones por ellos.

De hecho, en otra historia compartida por la cuenta de Coco, dice que por cada vez que sus seguidores reproduzcan un video específico en el perfil de sus perros, podrían estar ayudando a muchos otros ‘peluditos’, ya que así se apoya una linda causa.

Donaciones de Paola Jara a los perritos. Foto: Instagram @paolajarapj

Por ahora los internautas le han pedido que comparta detalles sobre la llegada de su nueva mascota a Colombia y del momento en el que conozca a sus otros dos perros, ya que todos son de la misma raza y vivirán juntos.