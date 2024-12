Paola Jara se sometió a un nuevo procedimiento estético, pero la criticaron por usar filtros

Paola Jara es una de las exponentes más importantes del género popular y ha alcanzado el éxito a nivel nacional e internacional gracias a su voz y a su carisma. En redes sociales goza de una gran presencia y en su perfil de Instagram la siguen 6 millones de personas, quienes están atentos a cada una de sus publicaciones sobre su carrera profesional y su vida personal.

La artista suele recibir halagos por su belleza y ella ha sido abierta sobre las cirugías a las que se ha sometido; por esto no fue sorpresa que el 9 de diciembre les contara a sus seguidores que se realizó un nuevo procedimiento.

Paola Jara presumió que se hizo un nuevo procedimiento estético

Jara subió una historia a su perfil de Instagram contándoles a sus fanáticos que se sometió a un procedimiento estético en su rostro que utiliza aparatología avanzada y que está diseñado para activar el colágeno en su piel y mejorar las líneas de expresión.

La intérprete de 'Murió el amor' y 'Mala mujer' dijo: "Estoy feliz. El resultado se va bien paulatinamente con los días... Estaba hinchada, pero ya un poquito mejor. Yo soy súper delicada de la piel, por eso prefiero aparatología y nada de inyectable, Este fue cero invasivo".

A pesar de que ella se mostró contenta, los usuarios no dudaron en dar su opinión en una publicación que guardó el video. Hubo personas que le sugirieron dejar de usar filtros al grabar contenido para redes: "El filtro casi la deja invisible", "¿Por qué no mejor envejecer con dignidad?", "Por más cirugía que se haga no se puede ocultar que es arrugado", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.

Homenaje a una fan fallecida en el concierto de Paola Jara

La artista se encuentra de gira por varios países de Latinoamérica y el pasado 23 de noviembre se presentó en Chile, específicamente en la ciudad de Copiapó. Durante la presentación vio a una mujer dentro del público con una foto y por eso cuestionó la razón.

La fanática se acercó al escenario y explicó que eran una pareja de amigos que había fallecido dos semanas atrás y esa noche planearon ir al concierto juntos, por lo que los llevó de esta manera y les hizo un homenaje con la música de la artista.

Al parecer, las dos mujeres eran compañeras de oficina y esperaron tres años para finalmente poder ver a Jara en concierto: “Los tengo acá en el corazón, son mis amigos del alma, de esos que ya no existen”, comentó la seguidora.