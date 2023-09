Yo Me Llamo Lucha Villa reveló cuál fue la mayor enseñanza que le dejó su paso por el programa

En el capítulo 34 de Yo Me Llamo se vivió la Noche de Eliminación del segundo ciclo, donde doce imitadores dieron lo mejor de cada uno con el fin de demostrar que se pueden convertir en los dobles exactos de sus artistas favoritos, no obstante, tres tuvieron que abandonar el concurso , entre ellos Yo Me Llamo Lucha Villa.

"Agradecida con Dios y un poco conmovida, esto me dejó grandes amigos. Aunque me hubiese gustado seguir más tiempo, creo que vendrán cosas mejores. Me quedo con todo lo bonito que me dijeron de que soy una gran cantante y soy más que el personaje", expresó la imitadora con respecto a su eliminación.

Esta concursante dejó en alto el nombre de la artista original, quien se dedicaba a cantar rancheras con su poderosa voz; y cabe recordar que en su última presentación Amparo Grisales la defendió e incluso se molestó con Pipe Bueno por haberla eliminado.

Con respecto a lo más gratificante que vivió en Yo Me Llamo, la imitadora dice que conoció a muchas personas que ahora se lleva en el corazón y con las que logró crear un vínculo muy especial, como Yo Me Llamo Vicente Fernández, Víctor Manuelle, Arelys Henao, Paola Jara, Greeicy Rendón, Miguel Bosé y Rosalía.

¿Cuál fue la mayor enseñanza que le dejó su paso por Yo Me Llamo?

Además de todo lo aprendido en la escuela de la mano de los profesores y los jurados, Yo Me Llamo Lucha Villa no tiene dudas de que la mayor lección que le quedó del programa fue: "Se deben vivir los momentos y tomar las oportunidades como si nunca fueran a volver". Aunque también sabe que este es el comienzo de grandes cosas.

