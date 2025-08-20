Integrantes de Alpha, furiosos por la equivocación de Eleazar en el Desafío: radical decisión

Eleazar se convirtió en uno de los grandes protagonistas del Desafío de Sentencia y Hambre debido a una caída que sufrió en el Box Blanco. El participante se encontraba haciendo el trayecto de ida, cuando de pronto tocó el piso con el pie al no sostenerse con fuerza del obstáculo inestable.

Esta situación causó todo tipo de reacciones entre los Súper Humanos que estaban con él en la pista, pero también en el resto de los competidores que observan el circuito desde la comodidad de su casa. De hecho, la primera en expresar su molestia fue Deisy, quien comentó con un poco de frustración: “Ele que no vuelva a ir”.

Por fortuna, el capitán de la escuadra morada logró reincorporarse rápidamente y regresó al inicio de la pista para darle el relevo a Tina. Mientras tanto, en Omega celebraron su caída, argumentando que esta no es la primera vez que tiene un accidente de este tipo.

Una vez todos estaban reunidos en la propiedad, Eleazar se vio en la necesidad de explicar los detalles del error que cometió. Sin embargo, el momento de tensión se presentó cuando Deisy la estrategia que tenía en mente para evitar que este caso se repitiera: “Así como tus hablas de estadísticas y demás yo considero que tú no deberías volver a aire”.

Eleazar, por su parte, intentó mantener la compostura, pero emitió un mensaje que les recordó a sus colegas quién tiene el mando hasta el momento.

“Ah no, es que yo ya decidí que no voy a volver. Estaba entre ir yo o mandar a Leo con su tamaño que ese obstáculo también es difícil o mandar a Lucho también, pero se despertó hoy en una nota una poco bajita y siento que en una pista una nota baja no nos favorece”, señaló.

Finalmente, recibió los comentarios de sus compañeros respecto a lo lento que estuvo en la pista y dirigió su atención a la decisión que tomó respecto a la alimentación correspondiente al séptimo ciclo.

