Desafío Siglo XXI

Integrantes de Alpha, furiosos por la equivocación de Eleazar en el Desafío: radical decisión

Gero, Eleazar, Tina y Manuela fueron los cuatro Súper Humanos de Alpha que llegaron al Box Blanco para el Desafío de Sentencia y Hambre correspondiente al séptimo ciclo.

Eleazar sufrió su tercera caída en el Box Blanco y generó reacciones de rechazo en Alpha.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: agosto 20, 2025 09:07 p. m.