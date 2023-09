Yo Me Llamo Petrona Martínez confesó que se acostó sin comer varias veces

El capítulo 33 de Yo Me Llamo estuvo cargado de muchos momentos importantes debido a que en este punto de la competencia Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno empiezan a ponerse más estrictos con los participantes que desean convertirse en los dobles exactos de sus artistas favoritos.

Una de los imitadores que más resaltó gracias a una confesión que hizo antes de salir al escenario del programa fue la doble de Petrona Ramírez, quien asistió a la clase con Alberto 'Poncho' Marulanda. El docente inicialmente le aseguró que la producción le regalaría unas zapatillas deportivas en la otra sesión para que ella pudiera cumplir con los ejercicios.

En medio del encuentro, el profesor de la Escuela aprovechó el espacio para preguntarle a la participante por algunos momentos de su infancia, de manera que ella respondió que cuando llegaron al pueblo, su madre se quedó corta de dinero, por lo que en varias oportunidades se preocupaban por conseguir el dinero suficiente para comer.

"Mi mamá decidió subir arena y nosotros lo hacíamos con ella", explicó, a lo que el docente le preguntó: "Petrona, una pregunta, ¿alguna vez se acostaron sin comer?". Con voz melancólica, la imitadora dijo que como dependían de los viajes de arena, muchas veces llegaron a quedarse sin probar bocado en todo el día.

"Había veces que llovía, el arroyo no nos dejaba trabajar o las volquetas no llegan a comprar el viaje de arena y en horas de la tarde mi mamá cogía el tarro de la sal, nos ponía en filita india, nos echaba un poquito de sal en la boca y vayan y beban agua para la fatiga", señaló.

Posteriormente, 'Poncho' se la llevó para otra máquina para enseñarle a hacer otros ejercicios. Mientras tanto, iba mencionando que debía mejorar su respiración y su estado físico para demostrarles a los jurados del programa que ha estado escuchando cada una de sus recomendaciones.

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.

¿Cuántos jurados evalúan las presentaciones en el programa Yo Me Llamo?