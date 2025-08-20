Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Por qué Rata se quejó de la actitud de “niño” de Gio en el Desafío antes de la prueba

Por qué Rata se quejó de la actitud de “niño” de Gio en el Desafío antes de la prueba

Antes de salir al Desafío de Sentencia y Hambre en el Box Blanco, Rata habló con Zambrano y Rosa acerca de algunos comentarios que realiza Gio y que pueden afectar la convivencia del grupo.