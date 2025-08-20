Por qué Rata se quejó de la actitud de “niño” de Gio en el Desafío antes de la prueba

Luego de recibir la llamada de Andrea Serna en la que convocó a dos hombres y dos mujeres por equipo al Box Blanco, los grupos se dispusieron a elegir a sus mejores integrantes para el encuentro deportivo. En esta oportunidad, Gamma se robó el protagonismo luego de que se presentara una discusión acerca de los elegidos para la contienda.

Gio les aseguró a sus compañeros que estaba abierto a presentarse al Box que le indicaran y dar su cien por ciento en las pistas, simplemente les recordó lo importante que es para él que no empiecen a hacer comparaciones respecto al rendimiento que tienen algunos integrantes de la escuadra naranja o usarlo como "comodín".



Tras un par de minutos, Rata se reunió con Zambrano y Rosa en el baños y les reveló que no estaba de acuerdo con la actitud que estaba tomando su compañero, asegurando que si se siente en óptimas condiciones de competir puede decirlo en vez de tomar actitudes de “niño” que pueden dañar la química de trabajo que hay en el grupo.

Qué lesión presentaba Gio en el Desafío

En la segunda prueba del cuarto ciclo, Gio presentó una lesión en el tobillo izquierdo, lo que llegó a alarmar un poco a sus compañeros. Aunque afortunadamente la situación no escaló, sí hizo que el competidor reflexionara dos veces en su estado de salud antes de presentarse a las contiendas.

Sin embargo, esto no fue un motivo de preocupación en los últimos encuentros deportivos, pues ya se mostraba muy recuperado cuando salía al terreno de juego.

Es necesario mencionar que esta no es la primera vez que Gio tiene un roce con sus compañeros. Durante los primeros episodios se caracterizó por tener algunos desencuentros con Zambrano y recientemente, en la primera prueba contrarreloj de La Ciudad de las Cajas, explotó contra sus compañeros por no agradecer los mensajes de aliento que les daba para enfrentar el Box Amarillo en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

