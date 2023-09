Yo Me Llamo Alejandra Guzmán explicó qué cree que sucedió tras su salida de la competencia

Yo Me Llamo Alejandra Guzmán llegó al templo de la imitación para interpretar ‘No voy en Tren’ de Charly García, sin embargo, a pesar de que dio su 100% en el escenario, no logró salvarse de la eliminación.

La participante habló en exclusiva y afirmó: “Tuve una presentación muy linda, a mí me encantó”, a pesar de esto, también hizo énfasis en que ha estado enferma y tuvo algunas falencias mientras se presentaba.

Para ella las exigencias del jurado y la competencia con sus compañeros estaban muy fuertes, por eso no dudó en halagar a los otros imitadores, decirles que todos son maravillosos y tienen un enorme talento.

Sobre la canción con la que se despidió del escenario confesó que, aunque no es de Alejandra originalmente, sí es un tema muy importante para ella, pues tiene mucho que ver con la música que escuchaba cuando era pequeña y los inicios del rock en español.

A la doble de la cantante le emocionó interpretar esta melodía y está muy agradecida por la oportunidad de participar en Yo Me Llamo, de hecho, confesó que no se imaginó llegar hasta este momento de la competencia.

“Estoy agradecida con Colombia y con el programa por haberme recibido”, afirmó y también reveló que se siente exitosa, pues conoce a muchos que habrían querido llegar al lugar en el que ella está o siquiera entrar al programa.

