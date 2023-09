Melina Ramírez nos deja entrar a su camerino en Yo Me Llamo y explica por qué lo llaman 'Good vibes'

Una de las presentadoras más cotizadas de la televisión colombiana es justamente Melina Ramírez , quien actualmente se encarga de acompañar a los participantes de Yo Me Llamo en su proceso de crecimiento artístico. La modelo y empresaria le concede una entrevista a Caracoltv.com donde no solo habla sobre cómo es su preparación para cada grabación, sino que también nos deja entrar en su camerino.

Ramírez explica que este espacio es conocido por la producción como el camerino 'Good vibes', ya que muchas personas entran allí para desestresarse de las jornadas de trabajo duro: "acá siempre huele rico, tenemos incienso, tenemos música y tenemos un equipo maravilloso que es mi vestuarista y mis maquilladores y es muy lindo mi camerino, la energía, entonces vienen a desestresarse".

Mira también: En el Repechaje Final se completan los cupos para la Escuela de Yo Me Llamo

La presentadora agrega que normalmente se pueden tardar hasta dos horas en alistarse para salir a grabar el programa; sin embargo, hay ocasiones en las que deben trabajar contra reloj de manera que puede quedar lista en 20 minutos aproximadamente.

Además, aclara que al estar en un programa de televisión como Yo Me Llamo su estilo de cabello debe varias cada noche, por lo que siempre están cuidándolo para que no se maltrate con las altas temperaturas. A esto le suma que los fines de semana se aplica algunas mascarillas capilares y faciales para mantenerse en buen estado.

No te pierdas: El jurado de Yo Me Llamo revela quiénes son los últimos imitadores que pasan el Repechaje Final



¿Salvador sueña con ser presentador como su madre?

Ramírez explica que siempre saca tiempo para comunicarse con su hijo antes de dedicarse a aprenderse los libretos o grabar y asegura que a veces el pequeño juega a desempeñar el mismo oficio en el que ella trabaja.

Publicidad

"Es divino, el juega a imitarme como presentadora, dice dizque 'buenas noches, Colombia'. Ay, es una belleza verlo, apenas va entendiendo un poquito de qué se trata o cuando salimos a la calle por qué le piden fotos a la mamá, para él eso es curioso, pero ya va entendiendo que yo salgo en televisión y se pone muy feliz", agrega.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Vicente Fernández explica que tuvo una parálisis facial días antes de su presentación

Finalmente, señala que procura motivar a los participantes antes de que ellos se suban al escenario para que se sientan más confiados de sus capacidades y logren tener un buen desempeño en frente de Amparo Grisales , César Escola , Pipe Bueno y cada unos de los televidentes que están conectados con la trasmisión.



¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?