Yo Me Llamo Alejandra Guzmán lloró al recordar a sus hijos: “ellos son mis premios”

En el capítulo 21 de Yo Me Llamo se presentaron 12 participantes que esperaban poder pasar a la escuela del programa, no obstante, tres de ellos tuvieron que despedirse de la competencia. Yo Me Llamo Alejandra Guzmán fue una de las imitadoras que logro conmover a los jurados, pues su poderosa interpretación estuvo llena de sentimiento.

Después de entregarlo todo en el Templo de la Imitación con el tema ‘Yo Te Esperaba’ de G. Felisatti, J. Flórez y M. Cayre, la concursante rompió en llanto y se mostró bastante conmovida, por esto Amparo Grisales Amparo Grisales le preguntó qué sucedía.

“Me costó cantar este tema porque me pega mucho. Elegí ser mamá antes de ser artista y fue la decisión más hermosa que tomé, ya que me tocó sola criar a mis dos hijos. Aunque nunca me gané un Latin Grammy, ellos son mis premios”, dijo, y todos la aplaudieron.

Posteriormente, el maestro Escola la felicitó, puesto que la historia de la crianza de sus hijos fue emotiva y esta le dio más fuerzas, pero no afectó su capacidad interpretativa. “Lo hiciste súper bien y te quebraste al final sobre el aplauso”, agregó.

La 'Diva de Colombia' expresó que en el coro perdió un poco el control de su voz, pues parecía que estuviera gritando. Ante esto, la imitadora explicó que se dejó llevar por sus emociones:

“Cuando dije “yo te esperaba” el grito fue desgarrado porque imaginé los momentos tan duros de criar a mis hijos sola, esperarlos y disfrutar cada momento. Viene esa fuerza, pierdo el personaje y canto como una mamá soltera, pero debo corregirlo”.

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.



¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.