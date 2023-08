Capítulo 21 Yo Me Llamo: La exigencia del jurado es el doble y tres participantes serán eliminados

La única clave para entrar al Templo de la Imitación será el talento y quienes pasen a la siguiente etapa tendrán la posibilidad de entrar a la escuela de Yo Me Llamo y aprender de los profesores más expertos en el tema.

Quedan 36 cupos y tres de los participantes serán eliminados por el jurado, todos tendrán que darlo todo en el escenario para convencer a Pipe Bueno, Amparo Grisales y César Escola y así pasar a la siguiente etapa.

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.

