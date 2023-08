Pipe Bueno aprendió de Amparo Grisales y usó uno de sus términos, ¿qué opinó ella?

Noche a noche, una gran cantidad de participantes llegan al Templo de la Imitación para convencer a los jurados de su talento y ser elegidos para pasar a la siguiente etapa. Aunque no todos lo logran, los expertos sí se divierten y se sorprenden con sus presentaciones.

Vale la pena mencionar que Pipe Bueno ya había sido jurado en la producción en dos temporadas anteriormente, sin embargo, esta vez regresa completamente distinto y según Amparo Grisales, mucho más maduro.

Por su parte, César Escola y la ‘Diva de Colombia’ llevan más de cinco temporadas trabajando juntos, lo que ha hecho que construyan una gran amistad entre los dos y esta es más que evidente durante cada intervención y conversación entre ellos.

La química entre los tres es excepcional y quedó demostrada durante el capítulo 20 de Yo Me Llamo , pues Amparo y Pipe compartieron un curioso momento entre risas, pues él decidió usar una de las características frases de la jurado.

Sucedió después de la presentación de la imitadora de Myriam Hernández, quien interpretó la canción ‘El hombre que yo amo’ en el escenario. Los tres expertos la escucharon con atención e hicieron varios gestos.

Al terminar, el intérprete de ‘Te hubieras ido antes’ aseguró “me faltó seguridad en la afinación, un poco del golpe glótico”. Y es justo esta última frase la que causó el momento, pues Amparo lo miró rápidamente y entre risas le dijo “¡Ay, ladrón!”.

Parece que la ‘Diva de Colombia’ no estuvo en desacuerdo con que se usara su frase, pues el cantante agregó que está aprendiendo de sus términos y ella afirmó que le encanta y que él es un maestro. Con risas y halagos, los dos jurados presumieron ante Colombia que son grandes amigos.

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.