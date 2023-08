Pipe Bueno difiere en que Yo Me Llamo Alejandro Fernández tiene el color de voz del artista original

El último participante en presentarse en el Templo de la Imitación durante el capítulo 20 de Yo Me Llamo es el imitador de Alejandro Fernández, quien divide las opiniones de Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno al interpretar el exitoso tema musical 'Si tu supieras'. La primera en referirse a su intervención musical es 'La Diva de Colombia', que asegura que, aunque hace falta perfeccionar algunos detalles de la voz, ve un gran potencial en él.

De inmediato, el cantante de música popular demuestra estar en desacuerdo con su postura, pues considera que la manera en que hizo el espectáculo lo alejó completamente de artista original.

Mira también: Repechaje: 21 participantes de Yo Me Llamo demuestran su progreso en el Templo de la Imitación

"No, mi amor, yo sí conozco a 'El Potrillo', le falta mejorar mucho. Le siento la potencia, siento que puede tener el aire para sacar esa potencia de voz cuando le toca", señala la jurado, a lo que su compañero le contesta: "pero es que ahí hay una parte en el bostezo en donde no se me asemeja a la voz realmente de Alejandro".

Finalmente, el participante obedece las instrucciones de Carlos Calero y se dispone a retirarse del escenario para reunirse con sus compañeros en el backstage y esperar así a que los expertos deliberen.

No te pierdas: Amparo Grisales dice que Yo Me Llamo Rocío Jurado no cantó bonito, pero Pipe Bueno la defiende



¿Cómo puedo recibir actualizaciones y noticias del programa Yo Me Llamo?

A través de nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029Va57FfmFcovyhRTtVE2i podrás enterarte de todas las novedades, noticias y actualizaciones de Yo Me Llamo. También a través del sitio web oficial de la producción https://www.caracoltv.com/yo-me-llamo



¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.Te puede interesar: Escola le pide a Yo Me Llamo Greeicy que se enfoque en la imitación y no en su faceta como cantante



¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.



Publicidad

¿Cuántas temporadas ha tenido Yo me llamo?