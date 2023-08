César Escola le confesó a Yo Me Llamo Billie Eilish que su presentación “no trascendió”

Yo Me llamo está pasando actualmente por su segunda etapa, noche a noche 21 participantes que obtuvieron dos estrellas en las audiciones llegan al repechaje para obtener de nuevo el voto de confianza por parte de los jurados, pues solo pasan tres.

En el capítulo 20 de la producción la imitadora de Billie Eilish subió al Templo de la Imitación para demostrar su parecido con la cantante estadounidense, esto, interpretando la canción ‘Ocean Eyes’ y aunque ella se sintió muy bien con lo que hizo, los jurados pensaron distinto.

Conoce más: César Escola y Pipe Bueno discuten sobre la "guachafita" que al parecer hace Yo Me Llamo Paola Jara

Justo cuando terminó la canción, el ‘Maestro’ César Escola se dirigió a ella “lo que te voy a decir es con mucho respeto, cariño y de corazón”, inició y continuó afirmando que la presentación que realizó no trascendió más allá de su corazón.

El experto dijo también que lo que ella debe lograr es contagiar el sentimiento con el que está interpretando al público y también a Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno, pero esto no sucedió en su presentación, por lo que finalmente no pasó.

Publicidad

Su sentir no llegó a cada uno de ellos, razón por la que realmente lo que vieron fue a ella disfrutando de un momento personal, pues en su caso sí se notó que trabajó mucho en la letra de la canción y en su interpretación.

Finalmente la joven no fue una de las tres elegidas de la noche por ninguno de los jurados, pero se mostró muy emocionada por su participación en Yo Me Llamo.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

Publicidad

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.

¿Cuántos jurados evalúan las presentaciones en el programa Yo Me Llamo?

La diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos: Yo Me Llamo.

¿Cómo puedo recibir actualizaciones y noticias del programa Yo Me Llamo?

A través de nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029Va57FfmFcovyhRTtVE2i podrás enterarte de todas las novedades, noticias y actualizaciones de Yo Me Llamo. También a través del sitio web oficial de la producción https://www.caracoltv.com/yo-me-llamo

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.

Publicidad