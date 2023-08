Yo Me Llamo Chayanne acepta que le faltó prepararse más, pero promete volver

La exigencia de los jurados de Yo Me Llamo es cada vez más alta, por lo cual quieren que las audiciones tengan un alto nivel de potencial entre sus participantes, dado que buscan que los mejores de esta etapa lleguen a la Escuela. Tras su paso por el escenario, Yo Me Llamo Chayanne llega a El Confesionario para hablarnos de cómo vivió esta experiencia.

Este imitador del intérprete de 'Torero' nos exalta que los nervios le jugaron una mala pasada, ya que se dejó dominar de ellos y no logró el resultado que quería tener ante los expertos, por lo cual no solo nos confirma que quiere volver a presentarse en el concurso musical, sino que vendrá más preparado, tanto con su personaje como en estos temas de controlar sus emociones.

En cuanto a lo dicho por los tres jurados, Yo Me Llamo Chayanne exalta que ellos le recalcaron que tenía que practicar más, especialmente la afinación, dado que el artista original tiene un gran rango vocal y nunca pierde este detalle a pesar de que se la pase bailando en el escenario.

Este exparticipante también aprovecha para hablarnos sobre cómo se dio cuenta de que podía ser el doble perfecto de este artista que es el amor platónico de toda Latinoamérica, ante lo cual nos menciona que fue en los últimos días, cuando interpretó una de sus canciones y que personas cercanas a él eran las encargadas de escucharlo y darle la retroalimentación para ir puliendo su trabajo.

Seguro de su talento y con las ganas de seguir demostrándolo, Yo Me Llamo Chayanne nos confiesa que solo los jurados tienen la capacidad de determinar quiénes se parecen y quiénes no, dado que su experiencia en la industria y en cada una de las temporadas les ha dado esta habilidad, por lo cual no se arriesga a mencionar qué es aquello que lo diferencia de otros imitadores.

Para finalizar su paso por El Confesionario, este aspirante al Templo de la Imitación aprovecha el espacio para enviarle saludos a su familia y agradecerles por todo, especialmente por su apoyo al decidir presentarse en estas importantes audiciones.

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.

