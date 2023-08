Amparo Grisales asegura que Yo Me Llamo Amanda Miguel le encendió el "erizómetro"

Sin lugar a dudas, una de las participantes de la segunda noche de Repechaje en Yo Me Llamo que más llama la atención debido a su potencia vocal y puesta en escena es la imitadora de Amanda Miguel, quien llega al escenario para interpretar el exitoso tema musical 'Él me mintió'. Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno no tardan en elogiar su talento para la música, de manera que le revelan cuáles fueron los momentos más importantes de su presentación.

"Realmente me encanta que me hayas encendido esta noche el erizómetro porque mira, Amanda Miguel tiene esa voz, tiene esos agudos desgarrados, esa interpretación y eso fue lo que vi en ti. Estaba haciendo fuerza porque claro...Tu gesticulación, tus manos, estuviste muy medida. Me gustó mucho", expresa 'La Diva del Colombia' tan pronto cuando Carlos Calero le da paso a los jurados para que hagan la respectiva retroalimentación del show.

Posteriormente, el anfitrión de la velada le pide a la concursante que abandone el Templo de la Imitación y se dirija al blackstage, donde se encuentra Melina Ramírez, así como también los demás dobles de sus artistas favoritos esperando el turno para exponer de nuevo su talento frente a millones de televidentes. El siguiente participante en pasar es Yo Me Llamo Daddy Yankee, quien intenta animar al público con su cuota de género urbano en el programa.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.