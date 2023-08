Yo Me Llamo Diomedes Díaz le muestra al jurado el diamante incrustado en el diente

Uno de los 21 participantes que se presenta durante la primera noche de Repechaje en Yo Me Llamo 2023 es precisamente el imitador de Diomedes Díaz, quien llama la atención de Amparo Grisales , César Escola , Pipe Bueno y toda Colombia al interpretar el exitoso tema musical 'Mi primera cana'.

Uno de los momentos que más destacan es cuando se acerca al jurado para demostrar que está más comprometido que nunca para seguir luchando por su sueño en el programa, pues decidió seguir las recomendaciones de los expertos y fijar así más su atención en los detalles físicos del artista vallenato.

"Yo quiero ver ese diente, ¿es verdad que lo trajiste?" pregunta 'La Diva de Colombia', de manera que el participante asiente con la cabeza y se apresura a estar más cerca de la mesa para mostrar su dentadura: "Para ustedes, con mucho gusto", expresa en medio de la transmisión del capítulo.

El cantante de música popular, por su parte, recuerda que fue él quien le dio una estrella roja durante las audiciones; sin embargo, aclara que no recuerda muy bien el motivo, pues está seguro de que la presentación que hizo en el Repechaje borra cualquier error que haya cometido en el pasado.

Finalmente, el imitador agradece a todos los presentes por la atención y abandona el escenario para reencontrarse con Melina Ramírez y con sus compañeros.

