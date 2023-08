80 colombianos podrán ser jurados de Yo Me Llamo y así puedes ser uno de ellos

Yo Me Llamo es uno de los programas más vistos en el país y noche a noche, una gran cantidad de participantes se presenta en el Templo de la Imitación para demostrar su talento al igual que sus artistas favoritos.

Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola son los jurados de esta temporada, sin embargo, la producción tiene cada vez más sorpresas, como la llegada de Symphony una inteligencia artificial que evaluará la afinación de los artistas.

Ahora hay una nueva noticia y es que 80 colombianos podrán ser jurados en Yo Me Llamo, esta es tu oportunidad, no te la puedes perder. No importa el lugar del país en el que vivas, así puedes participar para ser uno de los elegidos.

La mejor escuela de imitación podría contar con tu presencia después de que te inscribas, el plazo máximo para hacerlo es hasta el sábado 26 de agosto a las 11:59 p.m.

¿Cómo ser jurado de Yo Me Llamo?



Ingresa a www.caracoltv.com/fanyomellamo . Una vez en la página, debes llenar el formulario con tus datos completos. Sube una foto demostrando por qué eres el mayor fan de Yo Me Llamo en tu ciudad. Envíalo

No importa el lugar del país en el que vivas, cualquier colombiano puede inscribirse y finalmente serán 80 los elegidos para ser jurados del programa. No esperes más, recuerda que tienes hasta el sábado 26 de agosto a las 11:59 de la noche para inscribirte.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

