Capítulo 18 Yo Me Llamo: Comienzan los repechajes y no todos los imitadores logran pasar Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno buscan a los imitadores de mejor nivel, por eso, quienes tuvieron dos estrellas verdes en la primera etapa tienen que volver a probar su talento en Yo Me Llamo.