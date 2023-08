Yo Me Llamo Feid confiesa qué ha hecho para parecerse al personaje y sorprender a los jurados

Son muchos los imitadores que se preparan para convertirse en los dobles perfectos de su artista favorito y este es el caso de Yo Me Llamo Feid, quien ha trabajado duro para vivir la experiencia y presentarse frente a los jurados.

Al llegar al escenario se mostró muy nervioso y cree que eso hizo que nada saliera como esperaba, adicionalmente, tuvo problemas con la pista, pues no la utilizó para complementar su audición, según él, porque no pensó lo diferente que sería estar en el set de Yo Me Llamo.

Los expertos le dijeron que le faltó la pista, la voz, que entró en un tono más alto de lo que debía entrar y esto lo sintió el imitador del ‘Ferxxo’, pero como ya estaba en el escenario no lo pensó bien y se dejó consumir por los nervios.

Para él la experiencia fue enriquecedora, le gustó mucho conocer a César Escola, Amparo Grisales y a Pipe Bueno, pues creció escuchando la música de este último y todo lo que ha vivido ha sido único. Por esta razón le dice a los que piensen en inscribirse al programa que aprovechen todo lo que suceda.

Su paso por las audiciones y lo que ha hecho, le gustó tanto, que espera repetirlo y volverá , está seguro de que los colombianos lo volverán a ver allí en una próxima temporada.

¿Qué ha hecho para parecerse a Feid? El participante de Yo Me Llamo asegura que lleva un año trabajando el personaje y sabe que esto puede ser poco a comparación de otros colegas, pero se ha esforzado por ser cada vez más similar.

Lleva todo este tiempo estudiando al cantante, sus outfits, sus conciertos y todo lo que hace para así crear una lista de cosas que debe tener en cuenta. Está seguro de que sus fortalezas son su actitud y su estilo, pero sabe que le falta la voz.

Si se llega a presentar en una próxima oportunidad, tiene claro que traería una pista y trabajaría mucho más en su técnica vocal.Por otro lado, al preguntarle qué opinarán sus amigos, responde sin dudarlo que no sabe, pero tampoco le interesa mucho, pues su rol en Yo Me Llamo es algo muy personal y eso a ellos no les incumbe, sin embargo, tiene claro que, así como algunos se reirán, otros lo apoyarán.

Y es que está seguro de que lo van a felicitar por haberlo intentado, porque solo un pequeño grupo de personas logra llegar hasta este punto.

Finalmente, Yo Me Llamo Feid le deja un mensaje a los jurados, en el que les dice que, a pesar de que fue un gusto conocerlos, siente que no le dejaron mostrar su talento y que son muy imponentes, por lo que en una próxima ocasión regresará más fuerte y recargado.

