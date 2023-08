Los jurados discuten por uno de los participantes de Yo Me Llamo, ¿sí debía ir a la escuela?

Cada noche llegan nuevos participantes al Templo de la Imitación, todos se suben al escenario con la idea de sorprender a los jurados y convencerlos de su talento , sin embargo, no todos logran pasar a la siguiente etapa de Yo Me Llamo.

Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno están buscando al doble perfecto y cada noche escuchan a varios aspirantes que tienen toda la intención de obtener tres estrellas verdes , aunque no todos lo logran.

Y es que los expertos no siempre están de acuerdo, por eso han tenido varios enfrentamientos después de algunas presentaciones y una de ellas sucedió en el capítulo 17, justo después de la audición de Yo Me Llamo José Luis Perales.

Debido a su voz y a su interpretación de ‘¿Y cómo es él?’ el participante sorprendió de manera positiva al intérprete de ‘Cupido Falló’ y a la ‘Diva de Colombia’, quienes decidieron darle dos estrellas verdes.

A pesar de esto, el ‘Maestro’ Escola no duda en decirles que su pensamiento es distinto, y aunque acepta que sí escuchó un poco el color de su voz, para él la afinación no estuvo presente y esto fue lo que hizo que le diera una estrella roja.

Justo después de la presentación, los tres tuvieron una pequeña discusión, pues Amparo Grisales y Pipe Bueno le reclamaron por el voto negativo a su colega y aseguraron que en otras ocasiones sí han pasado participantes sin afinación.

Asimismo, los dos le dicen que para eso está la escuela, allí los participantes podrán formarse y corregir algunos de estos errores, a pesar de esto, el experto mantiene su decisión y termina la discusión entre risas, pues imita a su compañera y colega, algo que a ella le causa gracia.

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.

