Yo Me Llamo Fonseca se dejó llevar de los nervios y confiesa sus errores en la audición

Al no poder avanzar a la siguiente etapa de Yo Me Llamo , el imitador de Fonseca no duda en pasar por El Confesionario para demostrar todas sus reacciones luego de haber tenido la posibilidad de estar en el escenario del Templo de la Imitación, ya que fue una experiencia que había anhelado.

Al relatar sobre lo ocurrido con los jurados, este exparticipante cuenta que los nervios lo lograron invadir y que por ello se desafinó, pues era la primera vez que llegaba hasta una instancia de este tipo ni mucho menos había tenido la oportunidad de presentarse en una tarima de esta magnitud, la cual describe como algo muy precioso.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Axl Rose reveló en El Confesionario que hace tributos a artistas de rock

Otro de los factores que considera que lo perjudicaron fue el hecho de cantar sin pista, dado que considera que los expertos en encontrar a los dobles perfectos vivieron un momento lleno de risas. Así mismo, hace énfasis en que muchas personas le habían comentado que se parece físicamente a Fonseca, no obstante, ellos no lo vieron de la misma forma.

A lo largo de un año, este imitador se ha venido preparando para convertirse en Yo Me Llamo Fonseca, ante lo cual hace referencia de que César Escola le recomendó que se tomara un año más para tener un personaje mucho más parecido: "vamos a darle y aquí estoy".

Conoce más: Yo Me Llamo Rauw Alejandro recalca que tiene talento, ¿pero le faltó tiempo en el escenario?

Publicidad

Con respecto a aquellos detalles que lo hacen parecerse a su artista favorito, este doble menciona que la apariencia física es muy similar, especialmente por el corte y el tipo de cabello. Por otra parte, nos menciona en El Confesionario que esta fue la primera vez que presentó su personaje en público, aunque ya anteriormente en la calle lo han confundido con el cantante.

Así mismo, deja en claro que no es tarea fácil que un costeño imite a un cachaco, por lo que practicar y tener la mejor disposición se convirtió en su mejor herramienta. En cuanto al vestuario, revela que trató de hacer algo sencillo, como Fonseca, y se inspiró en algunas imágenes que encontró de él.

Lee también: Yo Me Llamo Marc Anthony asegura que no pasó porque no se hidrató de la misma forma que el cantante

No obstante, recalca que le hizo faltar estar más concentrado y controlar los nervios, al punto de que se le olvidó parte de la letra de la canción.

Publicidad

Para concluir su paso por El Confesionario, Yo Me Llamo Fonseca menciona que sus mayores talentos son cantar e imitar y les deja un mensaje a los jurados: "así van bien, todo bonito, están demostrando que este programa lo tienen en su corazón y en sus venas y que están dándole firme, así es que es".