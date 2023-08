Yo Me Llamo Rauw Alejandro recalca que tiene talento, ¿pero le faltó tiempo en el escenario?

Aunque su paso por el escenario no fue tan exitoso como esperaba, Yo Me Llamo Rauw Alejandro se acerca a El Confesionario para darnos sus opiniones sobre su corta, pero valiosa experiencia en el Templo de la Imitación, dado que considera que no tuvo el tiempo suficiente para demostrar su talento.

"Amparito, sinceramente, no es tu culpa, no fuiste dura, fuiste un ángel conmigo, pero pues hay cosas que tampoco se pueden solucionar tan fácil y pues uno es un primerizo. No me dejaste llegar al pedazo especial, me cortaste muy rápido" , le dice el exparticipante a la jurado, recalcando que en 40 segundos es muy complicado definir si una persona es buena o mala.

Convencido del talento que tiene en la música, este doble afirma que no parará en su sueño: "por acá nos volveremos a ver, yo sé que sí, la vida es grande y si no es acá, yo sé que voy a continuar con mi camino como cantante".

Tras todo esto, Yo Me Llamo Rauw Alejandro sigue intentando explicarle a Amparo Grisales su confusión con los falsetes, ya que considera que el problema fue el eco que tuvo en el escenario, por lo cual también quiere pedirle disculpas. Por otra parte, con respecto a lo dicho por César Escola afirma que no le aclaró si la afinación estaba bien o no.

Al mencionar aquello en lo que se parece al artista, este aspirante al Templo de la Imitación comenta que: "nos gusta la batería y el baile, de pronto ustedes no vieron el valor, pero yo soy bailarían y si lo cogieron de burla no importa porque yo sí bailo y lo hago sabroso".

"Quería sorprenderlos y me sorprendieron a mí, pues me cortaron muy rápido, pero son grandes experiencias. De pronto en el próximo Yo Me Llamo ya no sean solo 40 segundos, sino toda una temporada", hace énfasis el doble.

Sus creencias en el universo y la comunicación espiritual hicieron que él se diera cuenta de que era el doble perfecto de Rauw Alejandro porque el artista menciona mucho en sus canciones a Kenobi, un personaje de Star Wars, y que por medio de esto se identifican como senseis en el flow y el género urbano.

Por otra parte, la innovación parece ser otro de los factores que los une, ya que este exparticipante del Templo de la Imitación considera que crean con la música y el baile, ante lo cual nos confiesa que también es rapero y quiere encontrar un ritmo que fusione todos los géneros como una especie de "grapa".

Con respecto a la preparación de su personaje, nos revela que lleva alrededor de seis meses haciéndolo y que antes de presentarse en estas audiciones de Yo Me Llamo se sentía muy ansioso.

Finalmente, le envía un mensaje a Rauw Alejandro, a quien le asegura que en un futuro se encontrarán en una tarima, pero que él no estará personificándolo, sino que estará mostrando su propia música. Además, confiesa que su padre se llama Raúl Alejandro y que eso le ayudó también a imitar a este cantante, además de ese don que afirma que posee para encantar a las mujeres con su coquetería.

