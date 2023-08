Yo Me Llamo Gloria Trevi revela que también imita a una cantante de la música popular, ¿a quién?

Para muchas personas, llegar a Yo Me Llamo es un sueño que parece casi inalcanzable, y en este caso la imitadora de Gloria Trevi, la reconocida artista mexicana dueña temas como ‘Pelo suelto’, ‘Esa hembra es mala’ y ‘Todos me miran’, considera que haber audicionado frente a los jurados es un verdadero logro que la hará sentir orgullosa para siempre.

Después de haber cantado frente a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno , esta imitadora explica en el Confesionario que lamenta lo sucedido en el escenario y que no hayan confiado en su talento, aunque sabe que estaba tan emocionada, que esto le jugó una mala pasada.

Mira también: Yo Me Llamo Paulina Rubio no está de acuerdo con los comentarios del jurado: "no saben nada"

“La canción era con pista, no sé por qué razón no la pusieron, antes no la había intentado cantar acapella”, es la explicación que da la exparticipante del concurso musical, con respecto a su presentación en el intimidante escenario de Yo Me Llamo, quien además agrega que ya había cantado frente a un gran público, pero que esto fue otra experiencia.

Durante la conversación con Caracoltv.com, Yo Me Llamo Gloria Trevi expresa que fueron sus hijas quienes evidenciaron su parecido físico y vocal con la también actriz mexicana, pero que ella jamás creyó que llegaría tan lejos.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Karol G está convencida de que todas las mujeres son una ‘Bichota’, pero ¿cómo le fue?

Publicidad

Como un dato curioso y con la convicción de que estaría dispuesta a presentarse en otra edición del programa, la imitadora da una pequeña demostración de que cree que canta como Arelys Henao , la Reina de la Música Popular, por lo que no descarta trabajar en ese personaje y regresar con más fuerza.

Finalmente, Yo Me Llamo Gloria Trevi expresa su agradecimiento con los jurados y aquellas personas que confiaron en su potencial y envía un emotivo mensaje con el que deja ver que no guarda rencor en su ser y que esta derrota no la afectará: “Aunque no haya quedado en el programa, se quedan en mi corazón”.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

Publicidad

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.



¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.Te puede interesar: Amparo Grisales le dijo a Pipe Bueno que lo extrañaba como jurado en Yo Me Llamo, ¿a quién no?

¿Cuántas temporadas ha tenido Yo Me Llamo?

En 2023 se cumplen 9 temporadas al aire de Yo Me Llamo y solo los expertos lograrán definir que en Colombia los dobles perfectos sí existen. Por esto, la diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos.