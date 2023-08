Yo Me Llamo Alejandro Fernández asegura que su “bostezo” es idéntico al del artista original

Vestido de negro con una chaqueta de cuero, múltiples collares muy brillantes y la mejor energía, Yo Me Llamo Alejandro Fernández llega al Confesionario para analizar por qué razón los jurados no le permitieron pasar a la siguiente ronda y avanzar en el Templo de la Imitación.

“Me dijeron que iba a cantar con pista y yo me confié, pero igual tenía bien aprendida la letra… para mí, yo sí me parezco a él”, es lo que dice el hombre que imita al gran ‘ Potrillo ’, intérprete de temas como ‘No Sé Olvidar’, ‘Me Dediqué a Perderte’, entre otros.

Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno tuvieron la oportunidad de escuchar al imitador del hijo de Alejandro Fernández, sin embargo, su voz y su presencia escénica no fueron suficientes para recibir un “sí” como respuesta.

¿En qué considera este imitador que se parece a Alejandro Fernández?

Este imitador que logró llegar al escenario de Yo Me Llamo asegura que uno de sus géneros favoritos es la ranchera, y considera en que es el doble de Alejandro Fernández porque: “Tengo la voz, el carisma y el famoso bostezo”.

Cabe recordar que el 'bostezo' de este reconocido cantante mexicano es algo que Amparo Grisales, icónico miembro del jurado de la producción de Caracol Televisión, tiene muy presente y es lo que exige para los que quieren imitarlo, ya que es una de las características más difíciles de replicar.

Por otra parte, Yo Me Llamo Alejandro Fernández explica detalles del atuendo con el que audicionó: “Me vine con la ropa que él utilizaba en sus inicios”.

Finalmente, el imitador dice confió en la palabra y opinión de sus amigos y familiares, quienes le dijeron que se parecía a Fernández y lo motivaron a presentarse al Templo de la Imitación.

Aunque recibió un rotundo “no”, seguirá trabajando para presentarse en una próxima edición y así demostrarles a los jurados que él sí se llama Alejandro Fernández.

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.



¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.

¿Cuántas temporadas ha tenido Yo Me Llamo?

En 2023 se cumplen 9 temporadas al aire de Yo Me Llamo y solo los expertos lograrán definir que en Colombia los dobles perfectos sí existen. Por esto, la diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos.