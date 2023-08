Yo Me Llamo Marc Anthony asegura que no pasó porque no se hidrató de la misma forma que el cantante

Como a muchos de los imitadores que llegan al escenario, Yo Me Llamo Marc Anthony pasó un mal momento frente a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, debido a los nervios que sintió antes de empezar a interpretar como su artista favorito.

Adicionalmente, el imitador revela en el confesionario que se ha sentido mal durante el día, tal vez por el clima o por todo lo que ha tenido que hacer antes de su audición, varias razones por las que las cosas no le salieron bien.

La reacción de los jurados al escucharlo cantar fue clara, le dijeron que no afinó para nada y que su voz no tenía ningún parecido a la del ‘Rey de la Salsa’, lo único en lo que tenían similitudes, aunque fueran pocas , fue el look que eligió para presentarse.

Lo cierto es que lleva trabajando el personaje alrededor de dos meses, desde que vio la publicidad a través de Caracol Televisión, después de esto decidió tomar un personaje e intentar con él, por eso el elegido fue Marc Anthony.

Su familia y amigos saben que se presentó a Yo Me Llamo y que está haciendo las audiciones, sin embargo, tienen opiniones divididas. Aunque algunos lo apoyan y lo felicitan por intentarlo, otros saben que ensayó poco tiempo para convertirse en el doble exacto de un artista de esta talla.

En el confesionario aclara qué cree que tiene él que no tengan otros imitadores del puertorriqueño y afirma que es el vibrato y que esta es la primera vez que se presenta ante el público en un escenario, por lo que es consciente que algunas canciones le suenan mejor que otras.

Acto seguido, cantó una parte de uno de los temas insignia del artista, se trata de ‘Tu amor me hace bien’, durante esta muestra el vibrato del que habló fue protagonista, además de sus pasos de baile, característicos del personaje.

Varios detalles se le pasaron cuando subió al escenario, uno de ellos es que Marc Anthony siempre canta con la cabeza hacia atrás, abriendo el pecho, algo que él no hizo. De la misma forma, pensó que le darían un audífono y al no ser así se desconcentró.

Otra de las cosas que había ensayado, pero no logró hacer fue bailar, “yo me bloqueé, pero lo ensayé delante del público y no me había pasado, bailar libera y ayuda a tomar la respiración bien”, son sus palabras al referirse al tema.

También había practicado chasquear los dedos antes de empezar a cantar, pero también lo olvidó cuando vio a los jurados, finalmente, se supone que debía entrar al escenario diciendo “a gozar mi gente”, pero tampoco lo hizo.

Si pudiera hablar con Amparo, César y Pipe, seguramente les pediría otra oportunidad, explicaría que lo atacaron los nervios y que durante el día tomó mucho jengibre, lo que le resecó la garganta, esto afectó su voz, de hecho, no se hidrató exactamente igual que Marc Anthony y esto fue lo que no le permitió tener su voz exactamente, ¿qué le dirían los jurados?