Yo Me Llamo Feid asegura tener la misma voz del artista original: "Amparito, déjame cantar al menos"

Uno de los participantes de Yo Me Llamo que más han dado de qué hablar durante los primeros capítulos de la producción, es sin lugar a dudas el imitador de Feid, que llamó la atención durante la audición debido al atuendo que lució en medio del escenario y a la seguridad que proyectó en frente de Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno . En diálogo con Caracoltv.com el concursante revela por qué cree que el jurado no lo dejó avanzar a la siguiente etapa de la competencia.

"Bueno, pues yo entré con toda, entré a cantar y a imitar al Fercho, a Feid, y pues no se pudo, los jurados son los que deciden y sí, ese es el trabajo de ellos, son unos profesionales. Fue una linda experiencia, me gustó venir (...) Yo estaba un día en la casa, vi la convocatoria y cogí unos lentes y una ropa que tenía y dije 'voy a grabar el video a ver', salí preseleccionado y gracias a Dios pude venir a Bogotá, conocer las instalaciones del Canal Caracol y del programa y fue una experiencia muy bonita", expresa en medio de la entrevista.

Adicionalmente, el imitador asegura que lo que lo motivó a presentarse en frente de los expertos es el hecho de que tiene un tono de voz parecido al paisa y, aunque considera que el físico es un detalle que se puede ir trabajando a lo largo del programa, cree que pudo haber dado más en cada uno de los capítulos.

"Creo que mi tono de voz es parecido y pues sí, yo he intentado, he cantado otras canciones de Feid y pues sueno parecido, por eso vine, porque mi voz se parece a la del Fercho", señala.

Finalmente, aprovecha las cámaras para pedirle a 'La Diva de Colombia' que aunque sea lo deje cantar un poco y afirma que si tuviera que dedicarle una canción sería 'Yandel 150', justo el tema musical que estaba intentado interpretar.

