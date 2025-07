Cuánta plata tiene acumulada Yo Me Llamo Vicente Fernández hasta el capítulo Final del programa

Yo Me Llamo Vicente Fernández logró llegar a la Final de Yo Me Llamo 2025 y competir contra los dobles de Paquita la del Barrio, Luis Alfonso y Gloria Estefan en el Templo de la Imitación. El joven ha destacado no solo por su gran parecido físico al artista original, sino también porque ha atendido cada una de las recomendaciones de los expertos.

Cuánto dinero tiene acumulado Yo Me Llamo Vicente Fernández

Antes de conocer el veredicto sobre el ganador de la décima temporada del programa, se sabe que el participante logró acumular la suma de 28 millones de pesos debido a las veces que se coronó como El Mejor de la Noche, veredicto que está a cargo de Armonio, así lo reveló en exclusiva para Caracoltv.com.

El paso del doble de Vicente Fernández por Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Vicente Fernández se posicionó como uno de los favoritos desde la Audición, pues generó una buena impresión al hacer su propia versión de ‘La ley del monte’, recogiendo así tres estrellas verdes. Al conocer la noticia de que había entrado al programa, el concursante no pudo contener las lágrimas y dedicarle ese triunfo a Dios y su hermano fallecido.

Durante la competencia tuvo la posibilidad de interpretar al ‘Charro de Huentitán’ en diferentes edades, lo que hizo que ganara puntos frente a los expertos. Asimismo, tuvo que poner a prueba sus habilidades con los instrumentos musicales, tal como lo hacía el mexicano en sus presentaciones, especialmente con la guitarra.

Cuando inició Yo Me Llamo Mini, fue elegido como el padrino del imitador Mini de Pedrito Fernández; por lo que no solo le dio recomendaciones al pequeño para sorprender a los expertos, sino que también se mostró muy abierto a aprender sobre lo que él tenía por decir.

En la fase de Original VS. Copia deleitó con la canción ‘El rey’ y en alguna ocasión hizo llorar a ‘La Diva de Colombia’ con su muestra de talento, de manera que la actriz terminó recordando la vez que conoció al cantante real cuando ella tenía 20 años.

Yo Me Llamo Vicente Fernández revelo en la Recta Final que se convirtió en padre estando en el programa y que debido a lo enfocado que estaba en su carrera no había podido conocer a la menor, por lo que espera con ansias reunirse con sus seres queridos una vez termine su paso por el formato.