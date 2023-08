Yo Me Llamo Vicente Fernández revela que tiene 15 máscaras más de otros artistas que imita

Con un enorme sombrero, en el cual prevalecen los detalles dorados, una chaqueta de mariachi que se distingue por las luces amarillas en él y una máscara para asemejar el rostro de su artista favorito, Yo Me Llamo Vicente Fernández llega al Entrevistadero de Yo Me Llamo para contarnos sobre su experiencia en las audiciones del programa.

Este participante demuestra con su forma de hablar y su actitud ante las cámaras que aún se siente nervioso luego de su paso por el escenario, en donde conoció a César Escola , Amparo Grisales y Pipe Bueno , quienes le dieron su opinión frente al personaje que les mostró.

Con agradecimiento por la oportunidad y las ganas de mantener su personaje, Yo Me Llamo Vicente Fernández nos explica algunos de los factores que considera que lo afectaron en su presentación: "creo que tuve un poco de estrés y me sentí bajo la incertidumbre, porque al inicio se demoró la salida, entonces eso me amedrentó, pero de todas maneras, el disfrutar aquí en Caracol Televisión para mí es un honor".

A su vez, el participante habla acerca de los comentarios del jurado con respecto al uso de una máscara: "tal vez no estaban de acuerdo en cuanto a utilizar una máscara porque es un esquema muy diferente a como siempre se ha presentado, venía a ser una novedad, por mi parte, aunque pudo ser un desconcierto para ellos mismos, ¡no tienen la culpa!".

"Esto fue una idea que me nació hace aproximadamente un año o año y medio, pensando en que se podrían hacer varias voces porque no solamente tengo la de Vicente Fernández, también poseo la de Nino Bravo, Marc Anthony y hasta voces de mujeres. Hay un compendio, por ahí, de unas 15 máscaras que sé que pronto van a salir al ruedo", añade el aspirante al Templo de la Música.

Yo Me Llamo Vicente Fernández también aprovecha las cámaras del Entrevistadero para hacer referencia a su traje, pues explica que usó las luces porque consideró que se veían armoniosas y después de varios intentos logró que estas quedaran como quería en su chaqueta.

Luego, con la voz entrecortada, nos deja conocer la voz de otro de los artistas que imita, recalcándonos que no abandonará su sueño y que se dedicará a mejorar, por lo menos, este personaje. "Creo que con el equipo que yo tengo le puedo dar una moderación a los sonidos, a los graves y los medios, de tal manera que los pueda captar más fácil y hacer la voz a un grado más parecido", menciona.

Con respecto a la opinión brindada por los tres jurados, Yo Me Llamo Vicente Fernández detalla que: "estoy de acuerdo en cuanto a que están haciendo una labor muy genial para todos los artistas aquí en Colombia, están contribuyendo a que salgan del anonimato y eso es de agradecerlo infinitamente".