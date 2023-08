Pipe Bueno dice que Yo Me Llamo Marc Anthony se parece más a Diomedes Díaz

Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno escuchan atentamente la presentación de Yo Me Llamo Marc Anthony en el Templo de la Imitación y, aunque intentan encontrar el parecido con el artista original, no lo logran; por lo que se apresuran a hacerle algunos comentarios al participante.

El primero en referirse al tema es 'El Maestro' Escola, quien asegura que cerró los ojos para encontrar la verdadera esencia del cantante original: "Yo cerré los ojos y escuchaba en algunos momentos a Marc Anthony. Abrí los ojos... Hay un tema corporal clave", expresa en medio de la transmisión del capítulo.

'La Diva de Colombia', por su parte, asegura que, a pesar de que evidentemente hay una diferencia en cuanto a contextura física, sí hay una similar respecto al color de voz, pues cuando hacía las notas altas lograba recrear le voz rasgada que caracteriza al artista estadounidense que ha conquistado la industria internacional.

El momento gracioso estuvo a cargo del cantante de música popular, quien asegura que el participante se le hace mucho más parecido a Diomedes Díaz debido a los movimientos que de vez en cuando recrea en medio del escenario, lo que claramente genera risas entre cada uno de los asistentes.

"Me pareció ver a Diomedes, fue como 'con mucho gusto', o sea (...) ¿Te maquillaste más oscuro o te bronceaste de más?" pregunta el cantante, mientras el imitador explica que puso en práctica algunos trucos de belleza para intentar sorprender a los expertos.



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

