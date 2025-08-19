Fonseca envió emotivo video a Sara Corrales tras casarse con Damian Pasquini

Sara Corrales y Damian Pasquini dieron el SÍ en el altar, y en sus redes sociales no han parado de mostrarlo feliz que fueron aquel día tan importante. Sus seres queridos y amigos los acompañaron a vivir este momento que se quedará en la memoria de todos.

Mira también: Sara Corrales se casó por lo civil: reveló las primeras fotos con su esposo



Fonseca envió mensaje a Sara Corrales

Precisamente, la actriz utilizó la canción ‘Qué suerte tenerte’, de Fonseca, para bailarla con su esposo. Por lo cual, el artista bogotano se sumó a este festejo y envió unas palabras muy emotivas para los dos; y también cantó parte de la producción musical en modo de agradecimiento.



Fonseca envió mensaje a Sara Corrales por su matrimonio Foto: @saracorrales

“Mis queridos Sara y Damián quiero mandarles un mensaje muy especial. Celebro con ustedes este momento tan importante y emocionante. Sin dudado, yo creo que la mejor etapa de la vida. Me siento muy honrado que mi música haga parte de un momento tan importante en la vida de ustedes, enviarles una pequeña serenata que sé que significa algo muy importante en la celebración de ustedes. Besos y abrazos a los dos”, expresó.

Publicidad

Recientemente, Corrales subió un video en el que muestra un tráiler de los mejores momentos que compartió el día de su boda. Además, ese lugar que los vio entregar su amor y la reacción de sus seres queridos al verla con el vestido de novia, tan esperado.

Publicidad

Las lágrimas no hicieron falta cuando leyeron los votos y más detalles que dejaron a todos los seguidores derretidos de amor. No dudaron en dejar sus reacciones en la publicación que ya lleva más de 17 mil ‘me gusta’ en menos de 12 horas.

Mira también: Sara Corrales no se casó el 3 de mayo: contó qué pasó con su matrimonio

“Todo fue perfecto y mágico, hermoso y lleno de mucho amor”, “felicidades, Dios sea el centro de su matrimonio”, “felicidades gracias por compartir con nosotros”, “todo hermoso, Sara, gracias por compartirlo”, “los más divinos y la boda más hermosa del mundo”, “como de cuento de hadas para una Diosa que eres”, “primera boda que nos estuvieron mostrando todo casi minuto a minuto”, dijeron algunos.

Publicidad

Desde finales de julio empezaron a mostrar cómo ultimaban detalles para este día tan importante. Mostraron en un video la reacción que tuvieron a cada cosa que venían, porque sabían que estaban cumpliendo por fin el sueño de llegar al altar.

“Y de pronto, entre texturas, colores y detalles soñados… nos miramos y supimos que estábamos creando algo único. Todo tenía una vibra bohemia, elegante y profundamente romántica. Cada elección fue como escribir una pequeña línea más de nuestra historia de amo”, dijo Sara.