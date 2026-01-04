Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Captura de Nicolás Maduro
Reacciones a captura de Maduro
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Cómo le quedó el cuerpo a Paola Jara tras mes y medio de haber dado a luz

La cantante paisa mostró a sus seguidores que recuperó su figura y que ya está lista para retomar sus entrenamientos en el gimnasio junto a Jessi Uribe.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Paola Jara mostró que recuperó su figura a mes y medio de haber dado a luz

La cantante paisa mostró a sus seguidores que recuperó su figura y que ya está lista para retomar sus entrenamientos en el gimnasio junto a Jessi Uribe.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de ene, 2026
Comparta en:
Paola Jara mostró que recuperó su figura tras el embarazo.