Paola Jara mostró que recuperó su figura a mes y medio de haber dado a luz

Paola Jara se convirtió en mamá el pasado 19 de noviembre con el nacimiento de su hija Emilia, fruto de su relación con Jessi Uribe. Desde entonces, ambos se han mostrado disfrutando plenamente de esta nueva etapa en sus vidas.

La intérprete de 'Mala Mujer' y 'Salud por él' ha compartido de manera abierta con sus seguidores cómo ha vivido el posparto y, de hecho, una semana después de dar a luz mostró cómo lucía su cuerpo.



Cómo le quedó el cuerpo a Paola Jara después del embarazo

Ahora, a mes y medio de haber recibido a su pequeña, la paisa de 42 años presumió su figura con una fotografía publicada en Instagram ante sus más de seis millones de seguidores. En la imagen, aparece posando con ropa deportiva junto a su esposo, Jessi Uribe.

“Este año sí va a ser 😂😂😂, eso decimos hace siete años 😂”, fue el mensaje que acompañó la instantánea publicada el pasado 2 de enero, a modo de broma, haciendo referencia a los propósitos de Año Nuevo relacionados con el ejercicio y un estilo de vida saludable.

En la sección de comentarios, la artista recibió todo tipo de mensajes por parte de sus fans, quienes destacaron su figura. Cabe recordar que en noviembre ella comentó que se estaba sometiendo a masajes posparto, debido a los dolores que estaba experimentando.



Además, el segundo día de este 2026, Paola Jara anunció su regreso a los escenarios con una gira que la llevará por Colombia, Ecuador, España, Francia y Chile.

