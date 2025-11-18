En vivo
Paola Jara publicó tiernas fotos antes del nacimiento de su bebé: "Últimos días con mis curvas"

Paola Jara publicó tiernas fotos antes del nacimiento de su bebé: “Últimos días con mis curvas”

Jessi Uribe y Paola Jara están muy emocionados con la llegada de su hija, Emilia; tanto así, que le hicieron una canción para el día que nazca. Además, la artista poco a poco se está despidiendo de su pancita de embarazo.

