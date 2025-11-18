Paola Jara publicó tiernas fotos antes del nacimiento de su bebé: “Últimos días con mis curvas”

Desde que se confirmó que Paola Jara está embarazada, la artista y Jessi Uribe han compartido en su cuenta de Instagram lo felices que están con la llegada de su primer bebé, a quien llamarán Emilia. A lo largo de esta etapa, ella ha dejado ver lo mucho que ha crecido su pancita y que por fin se le cumplió el sueño de ser mamá.

Fotos de Paola Jara embarazada

Recientemente, Jara subió una ráfaga de imágenes en donde está posando junto a su esposo, el intérprete de ‘La Culpa’. Además, mostró las que serían las primeras botas que usará su pequeña. Estas fotos dejaron a más de uno impactado de tanta ternura, en donde la mujer se está despidiendo de esta etapa, en la que cargó por nueve meses a su niña, que ha esperado con tanta ilusión. Frente a esto, los seguidores no dudaron en reaccionar y decir que se ve hermosa.



“Dios los bendiga”, “bella, mi Pao”, “los admiro y les deseo mucha felicidad en esta nueva etapa”, “ya falta poco para que conozcas tu gran bendición”, “me encantan todas las fotos, toca subirlas, están espectaculares”, “qué barriguita tan hermosa, ya casi ves a su hermosa princesa”, “mi amor, disfruta cada segundo de tu embarazo, tómese todas las fotos que quiera”, “nunca serán suficientes si se trata de ti y tu hermosa familia”, dijeron algunos.

Es de destacar que, junto a estas imágenes que dejaron encantados a más de uno, Jara también dejó un texto para agradecer por todo lo vivido y porque ha documentado cada momento de su embarazo. Dejó en evidencia que no aguanta las ganas de poner conocer en persona a su hija, a quien deseó desde el primer instante, en el que sabía que estaba esperando su primer bebé. “Yo sé que estoy muy intensa, pero es que no toda la vida estás embarazada y ya son mis últimos días con mis curvas más poderosas”.

Ahora bien, es de recordar que, hace unos días Paola Jara y Jessi Uribe revelaron su nueva canción titulada ‘Emilia’. La producción musical fue lanzada el seis de noviembre y dura más de tres minutos. Durante el clip, se puede ver a la artista paisa con los ojos llorosos, por todos los detalles que le dieron sus familiares a la pequeña que está por nacer.Además, mostraron cómo fue ese baby shower junto a toda su la familia.

Posteriormente, revelaron la razón por la que escogieron su nombre. En el video, que ya tiene casi un millón de visualizaciones, el artista bumangués dijo lo siguiente: “Mi amor. Si algún día te preguntas porqué tu nombre suena como melodía, te diremos, que un día buscando en la biblia, el alma nos cantó Emilia”.