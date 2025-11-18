En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / La curiosa petición de Miguel Varoni a un jugador de la Selección Colombia antes del partido

La curiosa petición de Miguel Varoni a un jugador de la Selección Colombia antes del partido

El legendario actor de 'Pedro, el Escamoso' se encontró con dos jugadores de la Selección Colombia e incluso a uno de ellos le hizo una petición para el partido. Conoce aquí más detalles de lo que dijo.

La curiosa petición de Miguel Varoni a un jugador de la Selección Colombia.
La curiosa petición de Miguel Varoni a un jugador de la Selección Colombia.
Foto: Instagram @fcfseleccioncolombia @soyvaroni
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

