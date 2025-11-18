La curiosa petición de Miguel Varoni a un jugador de la Selección Colombia antes del partido

Cada vez que la Tricolor salta a la cancha, el país entero se detiene: los televisores se encienden, las familias se reúnen y la emoción nacional se siente en el aire. Como es habitual, Miguel Varoni también se suma a esta fiebre futbolera y demuestra siempre que puede su apoyo incondicional por la Selección Colombia.

Lo más reciente que llamó la atención del actor, recordado por su icónico personaje Pedro Coral en Pedro el Escamoso, ocurrió el pasado 16 de noviembre, día en que Colombia se enfrentó a Nueva Zelanda en Estados Unidos. Varoni compartió en sus redes sociales dos videos con los jugadores Yerry Mina y Jefferson Lerma, gesto que rápidamente se volvió tema de conversación.

En el primer clip, junto a Mina, el actor presumió ante sus más de 2 millones de seguidores en Instagram que el defensa le había autografiado una camiseta. Acto seguido, entre risas, lanzó una inesperada petición:

“Recién firmada aquí por mi belleza. Hágame famoso, se lo imploro. Déjeme salir a la cancha con usted, usted no se imagina, no le pido más”, expresó, provocando la risa del futbolista.

Horas más tarde, publicó otro video junto a Lerma y escribió en su reel: “Qué honor compartir con ellos. ¡Todos son GRANDES PERSONAS! Que Dios los bendiga”. Ahora, muchos están a la expectativa de que algo pueda suceder en el encuentro contra Australia de este 18 de noviembre.



Vale recordar que Varoni, o El Mompirri, como lo conocen muchos, estuvo presente en la final de la Copa América 2024, apoyando a la Selección en el partido decisivo contra Argentina, un encuentro que puso a vibrar al país entero con la ilusión de levantar el título.