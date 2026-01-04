Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Expediente Final
Captura de Nicolás Maduro
Reacciones a captura de Maduro
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Joaquín Guiller fue acosado por un hombre: qué le pasó y cómo reaccionó

El cantante recuerda un incidente en tarima que lo hizo sentir bastante incómodo y por el que tuvo que reforzar su seguridad. Además, cuenta que recibe comentarios coquetos de hombres por las fotos que sube.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A Joaquín Guiller un hombre intentó besarlo en pleno concierto: VIDEO acá

El cantante recuerda un incidente en tarima que lo hizo sentir bastante incómodo y por el que tuvo que reforzar su seguridad. Además, cuenta que recibe comentarios coquetos de hombres por las fotos que sube.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de ene, 2026
Comparta en:
Thumbnail